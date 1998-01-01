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سلطات الاحتلال تدرس محاكمة الزبيدي على دوره بالانتفاضة الثانية

الأربعاء 01 مايو 2019 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تدرس محاكمة الزبيدي على دوره بالانتفاضة الثانية


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن السلطات الاسرائيلية تدرس محاكمة زكريا الزبيدي، الذي اعتقلته مؤخرا، ارتباطا بمشاركته في الانتفاضة الثانية حين كان قياديا في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة "فتح".

وبحسب القناة، فإنه بعد اعتقال الزبيدي مؤخرا في رام الله بسبب "عودته للإرهاب" وانتهاكه الاتفاق الخاص بالعفو عنه سابقا، كما قالت، فإن القضاء الاسرائيلي وجهات أمنية اسرائيلية تدرس محاكمته بعد أن كانت تمتنع سابقا عن ذلك بسبب العفو عنه.

ووفقا للقناة الاسرائيلية، فإن الزبيدي شارك في تنفيذ هجمات خطيرة خلال الانتفاضة الثانية وكان يقف خلف العديد من العمليات.

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