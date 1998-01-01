15.8 مليون دولار أرباح باديكو القابضة خلال الربع الأول لعام 2019

رام الله / سما /

كشفت شركة باديكو القابضة عن أرباحها الموحدة للربع الأول من العام الحالي 2019 والتي بلغت قيمتها 15.8 مليون دولار، وبنسبة نمو 143% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وبحسب بيان صدر عنها، جاء هذا النمو الملموس في أرباح "باديكو القابضة"، نتيجة التحسن الواضح في أداء المشاريع السياحية التابعة لباديكو ونمو أرباحها التشغيلية بنسبة 50%، والى زيادة الدخل التشغيلي لشركة فلسطين للاستثمار العقاري (بريكو)، بالإضافة الى التطور الواضح في أداء الشركات والمشاريع الأخرى، مثل نخيل فلسطين، وبوابة أريحا.

كما شهد الربع الأول تحقيق أرباح نقدية جراء بيع جزء من حصة الشركة في شركة بوابة أريحا للاستثمار العقاري. وقد تم تسجيل المخصصات اللازمة تحوطاً للمخاطر التي قد تؤثر على قيمة الاستثمارات في بعض القطاعات ذات الحساسية العالية.

وبات واضحا من النمو في أرباح الشركة، أن عملية إعادة الهيكلة وتوزيع الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها، وانعكست آثارها على الأداء المالي للشركة وتدفقاتها النقدية في الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى أثر انخفاض النفقات الذي سينعكس إيجاباً على أرباح الشركة في الفترات المالية القادمة، فقد جَنَتْ باديكو القابضة أرباحاً نقدية من استثماراتها الجديدة التي جاءت في سياق عملية إعادة هيكلة وتوزيع الاستثمارات.

وصرح بشار المصري رئيس مجلس إدارة شركة "باديكو القابضة"، أن الإدارة التنفيذية بصدد دراسة العديد من المشاريع الجديدة، وتوقَع أن تشهد الفترة القادمة إطلاق مشاريع استثمارية استراتيجية في قطاعات اقتصادية تنموية، أهمها الطاقة البديلة والبنية التحتية والصناعات الأساسية، والتي من شأنها إحداث قفزة جديدة في أداء الشركة وأرباحها خلال الأعوام القادمة. وأكد المصري على استمرارية التزام باديكو بالقيام بدورها الاستثماري لتنمية وإسناد الاقتصاد الفلسطيني وزيادة الإنتاجية والاعتماد على الذات والتركيز على خلق الآلاف من فرص العمل للأجيال الشابة.

وأضاف المصري أنَ "باديكو القابضة" سوف تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، مستلهمة بصيرة وجهود مؤسسي الشركة، مشيرا الى أهمية تنوع أعضاء مجلس الإدارة الجديد ليضم قيادات وخبرات محلية للتقدم نحو المستقبل بكل عزم وثقة. كما أكد على أهمية توسيع قاعدة المساهمين وزيادة ثقتهم بالشركة وبالاقتصاد الفلسطيني لما فيه عائد أفضل لآلاف المساهمين في الوطن والشتات.