أحد المحرضين على هدم الخان الأحمر يقيم مبنى استيطانياً قرب القرية

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن أحد الإسرائيليين المحرضين على هدم قرية الخان الأحمر البدوية، وترحيل سكانها، أنشأ مبنى استيطانياً بالقرب من القرية قبل أسابيع.

وبحسب الصحيفة الاسرائيلية، فإنه تم إنشاء المبنى الاستيطاني على بعد مئات الأمتار من قرية الخان الاحمر الفلسطينية، على أرض تعتبر بنفس مكانة الارض المقامة عليها القرية، والتي تعتبرها إسرائيل "أرض دولة" تابعة لها.

واشارت الصحيفة إلى أن هذا الناشط الاسرائيلي يشارك في إخلاء القرى البدوية التي تدعي اسرائيل انها "غير قانونية"، وفي المقابل قام بتمويل بناء مبنى كبير على تل قريب من المنطقة، وسط تجاهل الإدارة المدنية الاسرائيلية مطالبته باخلاء المبنى الاستيطاني المخالف للقوانين الاسرائيلية.

ووفقا للصحيفة المذكورة ولمنظمات يسارية إسرائيلية، فإن إنشاء المبنى الاستيطاني يهدف التأسيس لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، مشيرةً إلى أن الإدارة المدنية طلبت وقف العمل في المكان، إلا أن المستوطن الاسرائيلي ومن يعاونه في البناء لم يمتثلوا للأوامر ومن ثم تجاهلت (سلطات الاحتلال الاسرائيلية) متابعة قرارها القاضي باجلائه فيما بعد.