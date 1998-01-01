دبلوماسيون جدد يلتحقون لبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة

نيويورك /سما/

انضمّت إلى بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة مجموعة من الدبلوماسيين مهمتهم تقديم المساعدة والإسناد لدولة فلسطين، رئيس مجموعة 77 والصين.

وتجري على مدار ثلاثة أيام هذا الأسبوع مؤسسة الأمم المتحدة للبحث والتدريب (يونيتار) دورة تدريبية إلى الدبلوماسيين الجدد لتسهيل انخراطهم في عمل الأمم المتحدة، والمساعدة في المهمات المتزايدة المترتبة على عمل مجموعة 77 والصين.

وسيشمل التدريب الأمم المتحدة بكافة مكوناتها، خاصة الجمعية العامّة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وأجندة 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة ومجموعة 77 والصين، والمهمات المنوطة بالرئاسة وقضايا أخرى متعلقة بسكرتاريا الأمم المتحدة وميثاقها واللوائح الداخلية لمجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتمكين الدبلوماسيين الجدد من الحصول على المقومات الضرورية لعمل أي دبلوماسي جديد ومبتدئ فيما يتعلق بأعمال وشؤون الأمم المتحدة.

وفي مستهل الدورة التدريبية التي بدأت اليوم الأربعاء، رحب الوزير رياض منصور بطاقم العمل الجديد، كما قدّم الشكر إلى يونيتار على توفير طاقم الكوادر للقيام بهذه الدورة التدريبية، وكان الشكر موصولا لسكرتاريا الـ 77 والصين التي ساعدت في تنظيم هذه الدورة كذلك، كما أعرب عن أمله في نجاح الكوادر الجديدة في المهمة الملقاة على عاتقها.

وسيتم فرز الدبلوماسيين الجدد بين لجان الجمعية العامّة المختلفة ليشكلوا إسنادا للفريق العامل في هذه اللجان من ناحية، وليكتسبوا الخبرة ويكثفوا معرفتهم وإلمامهم بعمل الأمم المتحدة وإغناء تجربتهم في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق برئاسة 77 والصين من ناحية أخرى، وما يتطلب ذلك من توفر كوادر لتمكينها من القيام بمهمات دولة فلسطين في هذا الجانب على أكمل وجه.