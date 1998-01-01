الكهرباء بغزة توضح طبيعة الجدول المعمول فيه خلال شهر رمضان

غزة / سما /

اوضحت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة ، مساء اليوم الأربعاء، طبيعة الجدول الذي سيتم العمل به خلال شهر رمضان المبارك لعام 2019.

وقال الشركة على لسان المتحدث باسمها محمد ثابت، إنه "لن يتم تغيير جدول التوزيع في هذا الشهر الفضيل، مع مراعاة حدوث بعض التغييرات البسيطة، خاصة أوقات الذروة، أثناء موعد الإفطار والسحور من كل يوم".

ولفت ثابت الى أن شركة التوزيع تأمل عدم حدوث إرباك كبير في جدول التوزيع خلال رمضان، مبينا أن أي تغيير على جدول التوزيع سيتناسب مع طبييعة وخصوصية هذ الشهر، مع بقاء جدول ساعات الوصل والفصل كما هو معمول به حاليا، وبما يتوفر للشركة من كميات ومصادر للطاقة.

يشار الى أن جدول توزيع الكهرباء المعمول به حاليا في قطاع غزة، هو ثماني ساعات وصل مقابل ثماني ساعات فصل.

وذكر ثابت أن الشركة بصدد تنفيذ بعض المشاريع الحيوية المهمة، والتي ستسهم في توفير خدمة الكهرباء على مدار الساعة لعدة مرافق حيوية وعامة في قطاع غزة.

وقال إن شركة التوزيع قررت إمداد مستشفيات القطاع الرئيسية بالكهرباء الدائمة، مشيرا إلى أن مجمع الشفاء الرئيسي بمدينة غزة، سيتم تغذيته بخط ضغط عالي، وتوفير الكهرباء لـ24 ساعة.