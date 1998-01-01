فعاليات فلسطينية تشارك في إحياء عيد العمال في أوسلو

اوسلو /سما/

شاركت فعاليات فلسطينية مختلفة، اليوم الأربعاء، في إحياء عيد العمال العالمي في العاصمة النرويجية أوسلو.

وتقدمت السفيرة الفلسطينية لدى مملكة النرويج ماري انطوانيت، الحضور الفلسطيني في المسيرة العمالية التي شارك فيها الآلاف، بتنظيم من حزب العمال النرويجي الى جانب نقابات عمالية ومؤسسات فاعلة في المجتمع النرويجي.

وقالت السفيرة انطوانيت، إن هذه الفعاليات مناسبه متجددة لحشد التأييد لقضايا الشعب الفلسطيني العادلة. كما رحبت بجهود القائمين على هذه المناسبة التي يتخللها مساندة واضحة لحقوقنا المشروعة.

كما شارك في المسيرة التي جابت شوارع وسط العاصمة اوسلو، ممثلين عن حركة فتح في أوسلو وضواحيها، إلى جانب الجمعية النرويجية المساندة لقضايا الشعب الفلسطيني.