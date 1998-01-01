  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فعاليات فلسطينية تشارك في إحياء عيد العمال في أوسلو

الأربعاء 01 مايو 2019 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فعاليات فلسطينية تشارك في إحياء عيد العمال في أوسلو


اوسلو /سما/

شاركت فعاليات فلسطينية مختلفة، اليوم الأربعاء، في إحياء عيد العمال العالمي في العاصمة النرويجية أوسلو.

وتقدمت السفيرة الفلسطينية لدى مملكة النرويج ماري انطوانيت، الحضور الفلسطيني في المسيرة العمالية التي شارك فيها الآلاف، بتنظيم من حزب العمال النرويجي الى جانب نقابات عمالية ومؤسسات فاعلة في المجتمع النرويجي.

وقالت السفيرة انطوانيت، إن هذه الفعاليات مناسبه متجددة لحشد التأييد لقضايا الشعب الفلسطيني العادلة. كما رحبت بجهود القائمين على هذه المناسبة التي يتخللها مساندة واضحة لحقوقنا المشروعة.

كما شارك في المسيرة التي جابت شوارع وسط العاصمة اوسلو، ممثلين عن حركة فتح في أوسلو وضواحيها، إلى جانب الجمعية النرويجية المساندة لقضايا الشعب الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

محمد بن سلمان يوجه لطاقمه بعدم “ترتيب” أيّ لقاءات مع “أردنيين وفِلسطينيين حاليا

هكذا عاقبت البحرين "الأجنبية العارية" في شوارعها

دعوات إسرائيلية لتوسيع غزة جنوبا نحو سيناء

"كان": لهذه الاسباب.. تخوفات في "اسرائيل" من حركة الجهاد الاسلامي بغزة

مصر والسعودية لن تستطيعا فرض صفقة القرن على الفلسطينيين

إسرائيل أرسلت لحماس رسالة بشأن الجنود الأسرى وهذا ما جاء فيها ..

هآرتس تكشف: مقترح أوروبي لحلّ أزمة أموال السلطة و رواتب الاسرى

الأخبار الرئيسية

توضيحية

معاريف: حماس تبذل جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة والشهور القليلة المتبقية ستحدد التالي..

الاونروا تعلن عن اعادة تعيين 500 موظفي بدوام كامل في غزة وتوظيف مئات العمال الجدد

محمد بن سلمان يوجه لطاقمه بعدم “ترتيب” أيّ لقاءات مع “أردنيين وفِلسطينيين حاليا

المالية: صرف الرواتب غدًا كاملة للشهداء و الأسرى وبهذه النسبة للموظفين ..

المنظومة الامنية الاسرائيلية : منطقة صناعية على حدود غزة وتشغيل الاف العمال