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السودان.. قوى "الحرية والتغيير" توقف التفاوض مع المجلس العسكري

الأربعاء 01 مايو 2019 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
السودان.. قوى "الحرية والتغيير" توقف التفاوض مع المجلس العسكري


الخرطوم /سما/

 أوقفت قوى "تحالف إعلان الحرية والتغيير" في السودان اليوم الاربعاء التفاوض مع المجلس العسكري، احتجاجا على ما أسمته محاولات المجلس العسكري التقليل من شأنها.

وقال عضو لجنة التفاوض من جانب "إعلان الحرية والتغيير" الطيب العباس لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) اليوم إن "تحالف التغيير أوقف الاتصال بالمجلس العسكري والتفاوض معه بعد أن أجرى تقييما للاجتماع الأخير الذي عقد بين الطرفين فضلا عن المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري أمس الثلاثاء، واستخدم فيه لغة اتسمت بالتعالي وحاول تلفيق أكاذيب، وتنصله مما تم من اتفاق".

وأضاف انهم "لن يستأنفوا التفاوض إلا في حال توفرت ضمانات بالتزام المجلس العسكري نقل السلطة الى المدنيين في كل مستويات الحكم، وإنشاء مجلس سيادة مشترك بين العسكريين والمدنيين تكون الأغلبية فيه للأخير بجانب تحسين لغة المجلس".

وتابع العباس:"طريقة المجلس العسكري في التفاوض طريقة إنقلاب عسكري، وليس تغيير حكم بإرادة الشعب "، مؤكدا أن قوى التغيير فرغت تماما من إعداد الإعلان الدستوري الذي فصل اختصاصات هياكل الحكم المختلفة، لكنها رأت أن لا تسلمه إلى المجلس .

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