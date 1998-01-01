الوزير أبو مويس يلتقي لجنة خبراء إصلاح التعليم العالي

رام الله / سما /

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، مع وفدٍ من أعضاء لجنة خبراء إصلاح التعليم العالي التابعة لبعثة التعاون الأوروبية، سبل تعزيز التعاون للارتقاء بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين.

وضم الوفد رئيس اللجنة نضال الجيوسي، وخيرية رصاص، ووليد ديب، ومصطفى أبو صفا، وسمير النجدي، وأحمد أبو هنية. الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي إيهاب القبج، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي وليد صويلح.

وأثنى أبو مويس على اللجنة وطبيعة عملها، ودعمها المستمر لقطاع التعليم العالي، ودورها في تعزيز تبادل الخبرات الفلسطينية الأوروبية.

من جانبه، أكد الجيوسي استعداد اللجنة لمواصلة تقديم الدعم لقطاع التعليم العالي في فلسطين، خاصةً في مجالات البحث العلمي والدراسات، بما يساعد في رسم سياسات تطويرية للتعليم العالي، والاستعداد لتوسيع التعاون وتبادل الخبرات.

واتفاق الجانبان على تعزيز تبادل الخبراء والباحثين بين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ونظيراتها الأوروبية.