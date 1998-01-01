اتحاد عمال فلسطين في تونس يحيي يوم العمال

تونس /سما/

أحيا الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع تونس، اليوم الأربعاء، يوم العمال العالمي، في مقر حركة فتح إقليم تونس، بمشاركة اتحاد المرأة الفلسطينية، والاتحاد العام لطلبة فلسطين بتونس، وأبناء الجالية .

وأسهب أمين سر حركة فتح بتونس مطيع كنعان في كلمته، في شرح ما يتعرض له عمالنا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تنكيل واضطهاد واعتقال، وسوء معاملة، خلافا لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية .

وقال إن عمالنا يتعرضون للعرقلة في طريقهم إلى أماكن عملهم، كما تمارس بحقهم أسوأ الممارسات المنتهكة لإنسانيتهم على حواجز الاحتلال ومعابره، كما يتم استغلالهم في العمل، ويحرمهم الاحتلال من الحصول على شروط عمل لائقة، ويمارس بحقهم التمييز في الأجور مع من هم اقل منهم كفاءة من الإسرائيليين.

وأضاف أن عمالنا يتم استغلالهم بالتلاعب بأجورهم المستحقة، ويتعرضون للنصب والاحتيال، ويحرمون من ظروف عمل آمنة وسليمة، ومن وسائل الوقاية، وإبقاء المرضى منهم يصارعون الموت على الحواجز.

وطالب كنعان المؤسسات الحقوقية الدولية بالإسراع بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال ضد عمالنا، وتقديم دعاوى قضائية ضد جنود وقادة الاحتلال كمجرمي حرب.

وطالب منظمة العمل الدولية باتخاذ الإجراءات العاجلة للعمل على ضمان حصول عمالنا على حقوقهم.

بدوره، أكد رئيس فرع تونس للاتحاد العام لعمال فلسطين أبو أسامة محمد دور عمال فلسطين في التنمية والبناء لتحصين المجتمع وزيادة قدراته ومقاومة كل أشكال المؤامرات التي تحاك لتصفية قضية فلسطين من قبل أعداء الحرية والامبريالية العالمية .

من جهتها، تطرقت ماري عيلبوني في كلمتها عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى جهود المرأة الفلسطينية في مساهمتها جنبا إلى جنب مع الرجل بتطوير الاقتصاد الوطني كما اقتصاد بعض الدول، مطالبة بتقليص نسبة البطالة لدى المرأة، ومساواتها بالرجل في الأجر.

من جانبه، شدد رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية بمركز مسارات للدراسات الفلسفية والانسانيات عابد الزريعي، على دور العمال بتنظيم دورهم للدفاع عن حقوقهم العادلة لأجل المساهمة في بناء وتحرير الوطن.