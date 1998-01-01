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السعودية تدعو العالم للضغط على إسرائيل لإخضاع منشأتها النووية لنظام وكالة الطاقة الذرية

الأربعاء 01 مايو 2019 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تدعو العالم للضغط على إسرائيل لإخضاع منشأتها النووية لنظام وكالة الطاقة الذرية


نيويورك /سما/

دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم للمعاهدة كدولة غير نووية، وأهمية إخضاع جميع منشاتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي 487 و 689.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020، والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة خالد بن محمد منزلاوي، وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأشار منزلاوي، خلال كلمته بالمؤتمر بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن المملكة تؤكد على أن المقرر الثاني حول الشرق الأوسط يعتبر جزءا لا يتجزأ من مخرجات القرارات التي أدت لاعتماد التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، ويعد ساريا لحين تنفيذه، وتحقيق كامل أهدافه، معرباً باسم المملكة عن قلقها بشأن عدم التزام الدول النووية الأطراف في المعاهدة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذا المقرر الذي يدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط .

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