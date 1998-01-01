الوزير العسيلي يكشف عن قرب انجاز مشروع منطقة جنين الصناعية

جنين / سما /

كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاربعاء، عن ازالة بعض المعيقات التي كانت تحد من انطلاق المشروع الاستراتيجي منطقة جنين الصناعية الحرة، والتي في مقدمتها نقل ملكية ارض المنطقة الصناعية كاملة لصالح خزينة الدولة الامر الذي سيسهم في رفع وتيرة العمل بهذا المشروع الذي سيرى النور قريباً.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمحافظة جنين برفقة د. علي شعث الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية، ومدير مشروع منطقة جنين الصناعية م. اسامة عمران، حيث تم خلال الزيارة عقد لقاءات مع محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب، والفعاليات الاقتصادية، ومجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين، ومديرية وزارة الاقتصاد في المحافظة، وزيارة معرض التسوق لتلمس احتياجات المواطنين خصوصا قبيل شهر رمضان المبارك وبحث امكانيات النهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة لخلق فرص عمل ومعالجة مشاكل البطالة.

وأشار الوزير العسيلي الى حصول هيئة المدن الصناعية بعد جهود كبيرة بذلت على وثيقة رسمية من الجانب الاسرائيلي فيما يخص الاراضي المسماه بالغائبين والتي تبلغ مساحتها(53 دونم) والتي لا يوجد فيها قيود تسجيل، وتفيد الوثيقة بان القطع رقم 5 و6 و7 من حوض 20010 الواقعة ضمن حدود منطقة جنين الصناعية الحرة لا يوجد لدى دوائر تسجيل الأراضي التابعة لحكومة الاحتلال أي وثائق ملكية أو متعلقة بالقطع المذكورة وبهذا يكون لدى سلطة الاراضي الفلسطينية القدرة على اعلان التسوية في هذه الاراضي بعد موافقة مجلس الوزراء ليتسنى تسجيل هذه الاراضي باسم الخزينة العامة لصالح هيئة المدن الصناعية وتعويض من تثبت ملكيته لاحقا من خلال وزارة المالية.

وأشار الوزير الى ان لجنة العطاء المركزية في وزارة الاشغال العامة والإسكان بالتشارك مع الهيئة قد انهت التقييم الفني لعطاء تنفيذ البنية التحتية الخارجية والداخلية للمرحلة الاولى وتم رفع تقرير التقييم الفني في 16 نيسان للعام 2019 لبنك التنمية الالماني من اجل الحصول على عدم الممانعة لفتح مظاريف العطاء المالي للمتناقصين الاربع (ائتلافات دولية ومحلية) ولا زلنا بانتظار الحصول على عدم الممانعة من قبل الممول (بنك التنمية الالماني) ومن المتوقع الحصول عليه خلال الاسبوع القادم.

وأعلن الوزير عن تشكل لجان توجيهية متخصصة لكل منطقة صناعية تضم في عضويتها الجهات ذات الصلة بعمل هذه المناطق من كافة الاطراف، لدورها الهام في معالجة كافة الاشكاليات التي تحد من سير هذه المشاريع وتسهم بشكل فاعل في وضع التدخلات والمقترحات المطلوب لمعالجة هذا الاشكاليات.

واستعرض الوزير نتائج سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي اجراها مع المطور التركي والممول الالماني ومجلس ادارة هيئة المدن والمناطق الصناعية بشان احداث اختراق حقيقي في انجاز ملف المناطق الصناعية وخاصة منطقة جنين الصناعية وتم ادخال تعديلات جوهرية على خطة تنفيذ اعمال مشروع جنين ومخاطبة رئيس مجلس ادارة الشركة المطورة احمد شاكر اوغلو لتعديل الخطة بما يتوافق مع هذه المدخلات التي من شانها تعظيم جذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الانتاجية لهذه المنطقة.

وقال الوزير" منطقة جنين الصناعية تقع في قمة اولويات عمل الوزارة لذلك لدينا اصرار على تشغيل هذا المنطقة بأسرع وقت ممكن الامر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الذي طال انتظاره من قبل المواطنين. وأكد الوزير ضرورة التزام المطور التركي بتحديد موعد لطرحه عطاء الاعمال المتبقية من البنية التحتية الداخلية للمرحلة الاولى من المشروع والتي تقع ضمن التزاماته التعاقدية بالاضافة الى بعض المرافق الرئيسية مثل المبنى الاداري وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين هيئة المدن الصناعية والألمان والأتراك التي يستوجب تنفيذها لإطلاق الاعمال على الارض.

واوضح الوزير ان الزيارة لأول منطقة صناعية في فلسطين تأكيد على توجيهات وتعليمات الرئيس ورئيس الوزراء الهادفة الى النهوض بواقع المناطق الصناعية وإزالة كافة العقبات التي تعترضها.

وتعتبر منطقة جنين الصناعية هي الاولى كمنطقة صناعية حرة في فلسطين تعمل على اساس تصدير منتجاتها الى مختلف دول العالم تحقيقا لإستراتيجية تنمية الصادرات وهي متخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على مساحة الف دونم، ومن المرجح ان تكون قيمة الاعمال المنفذه من قبل هيئة المدن الصناعية اكثر من 20 مليون يورو للمرحلة الاولى التي سيتم الشروع في تنفيذها الشهر المقبل بالاضافة الى حوالي 8 مليون يورو مساهة المطور في استكمال اعمال المرحلة الاولى من المشروع.

واشار العسيلي الى توجيهات الرئيس في تطوير الصناعة والنهوض بواقع المناطق الصناعية الحالية وتوسيعها، وتعظيم صادراتنا الوطنية، وتوظيف الطاقة المتجددة في كافة المشاريع الصناعية بما يمكن من توسيع القاعدة الانتاجية علاوة على تسهيل مهمة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني وكي يتمكن من جذب استثمارات جديدة وتوسيع استثماراتها. وقال الوزير" نعمل على تصميم برنامج التنمية الاقتصادية كركائز صناعة قوية وإنتاجية والتي تستهدف كل محافظات الوطن بحيث يلمس المواطن اثاره الايجابية ويعزز من صموده، لافتاً الى ان الحصار المالي الذي تفرض اسرائيل والإدارة الامريكية لن يثنينا عن تنفيذ وتحقيق اهدافنا بفعل الارداة والتصميم على الانجاز "،وأضاف " اذا استطعنا انهاء ملف المناطق الصناعية الحالية نكون قادرين على جذب استثمارات حقيقية محلية وأجنبية ونعمل حاليا على اجراءات مزيد من المحادثات مع مجموعة الدول المانحة لانجاز هذا الملف وتصميم مزيد من المشاريع والبرامج، بالاضافة الى العمل على انشاء مناطق صناعية خاصة.

وبحث محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ، مع وزير الاقتصاد الوطني مشروع المنطقة الصناعية الحدودية والنهوض بالقطاع الاقتصادي في المحافظة . جاء ذلك خلال استقبال العسيلي في مكتب محافظة جنين بحضور رئيس بلدية جنين الدكتور محمد أبو غالي ، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عمار أبو بكر ، ورئيس منتدى رجال الأعمال راغب العارف ، وعدد من قادة وممثلين الأجهزة الأمنية ، ومدير الاقتصاد الوطني عماد أبو طبيخ ، وأمين سر اقليم حركة فتح في المحافظة عطا ابو ارميله ، وعدد من الشخصيات الاعتبارية ، وكادر الوزارة والمحافظة .

وبارك الرجوب تولي العسيلي حقيبة وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة د. محمد اشتبه التي يعول عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية في محافظة جنين ومن ضمنها مشروع المنطقة الصناعية الحدودية التي يجب ان ترى النور في أقرب وقت والانطلاق بآفاق الاستثمار والصناعة الوطنية . وقال الرجوب :" ان اقامة المنطقة و تشغيلها هو حلم خاص بي وبالمواطنين و سنعمل سويا بالشراكة مع القطاع الخاص لأجل أن يكون واقعا ينعم به مواطني المحافظة الذين لا زالوا بانتظاره منذ العام 2000 حيث كان الاعلان عن المنطقة وتوقيعها برعاية ودعم من الرئيس المرحوم ياسر عرفات في حينه والرئيس الالماني الذي أعلن عن دعم بلاده بتمويل المنطقة الصناعية" ، وأضاف الرجوب "ننظر بتفاؤل كبير اتجاه هذا الانجاز الواعد لتحسين الظروف العامة باتجاه احداث تطوير في القطاع الاقتصادي التنموي وتشجيع سبل الاستثمار في المحافظة و ايجاد فرص لتشغيل العاطلين عن العمل ".

من جانبه ،اكد رئيس منتدى رجال الاعمال في جنين راغب العارف ، ان الجميع يرى بارقة امل في توجهات الحكومة الفلسطينية ووزير الاقتصاد في النهوض بواقع المناطق الصناعية، املا بان نضع حجر الاساس لهذه المنطقة قريبا.

وأشار المجتمعون الى اهمية تحديث ومراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، وتحديث الصناعة، والعمل على الاستثمار الحقيقي في مجال التكنولوجيا، ولا سيما في اطار تقديم الخدمات لجمهور المراجعين.

بدوره ، اشار رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين عمار ابو بكر الى اهمية تعديل نظام الغرف التجارية الصناعية، وتشجيع قانون الاستمثار وانجاز قانون الشركات، وانجاز مشروع جنين الصناعية علاوة على تبسيط الاجراءات التي من شانها تسهيل مهمة ونشاط القطاع الخاص.

كما بحث المجتمعون خطة عمل وزارة الاقتصاد الوطني في ضبط وتنظيم السوق الداخلي خلال شهر رمضان المبارك، والحفاظ على استقرار السوق وتوفر كل السلع وبأسعار معقولة علاوة على مكافحة تهريب المنتجات بالإضافة الى الحفاظ على جودة المنتجات. وأشار المجتمعون الى الجاهزية والتكاملية في انفاذ خطة الوزارة والحفاظ على استقرار السوق ومراعاة ابناء شعبنا.

وخلال زيارته مهرجان جنين الثاني للتسوق ، عبر الوزير عن اعجابه وتقديره لجهود اللجنة المنظمة ودورها في ابراز وتعزيز ودعم المنتج الوطني الذي يجسد حضوره الفاعل من خلال زوايا المعرض المتنوعة والتي تشكل شاهدا على التطور النوعي للاقتصاد الوطني بمحافظة جنين . وشكر الغرفة التجارية ومنظموا المهرجان على هذه المبادرة الوطنية الرائدة والنوعية ، مؤكدا دعمه لوزارة لكافة القطاعات والمعارض لتحقيق الرسالة المشتركة .