مهاتير محمد: الاستقرار بالمنطقة مرتبط بانتهاء "إسرائيل"

كوالالمبور /سما/

قال مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، إن "الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإنسانية من قبل دولة إرهابية تسمى إسرائيل، لن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال".

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في "مؤتمر الشرق الشبابي" الذي يعقد نسخته الخامسة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ليومين، بمشاركة ألفي شاب من أكثر من 40 دولة.

وأضاف مهاتير: أن "الشباب هم الرهان الأفضل للمستقبل إذا أردنا أن نجري تغييرات حقيقية، وأن ماليزيا تفعل ما بوسعها لتلبية احتياجات مؤسسات الشباب لأنها تؤمن بمفهوم الأمة، متعددة الثقافات والأعراق".

ولفت رئيس الوزراء الماليزي، الى أن "الشرق يساهم في خلق حالة مميزة بتفعيله لدور الشباب في العالم، لأنهم قادرون على إحداث تغيير حقيقي، وقادرون على الوصول إلى مناصب لم يصل إليها القادة حينما كانوا في مرحلة شبابهم، بفضل التطور والتغيير والتكنولوجيا".

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن المنطقة العربية، مشيراً أنه بعد غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق (عام 2003)، عاشت المنطقة حالة من عدم الاستقرار.

واعتبر أن حالة عدم الاستقرار هذه تعيشها الآن دول، اليمن وسوريا وفلسطين، "وتحولت إلى مأساة يعاني منها العالم بأسره".

ويضم المؤتمر المنعقد حاليًا، عدداً من ورش العمل المتعلقة بالمجالات التي يهتم بها، ومنها "السياسة، والاقتصاد، والإعلام، والفن، والتكنولوجيا، والعلوم".

و"منتدى الشرق" هو مؤسسة عالمية مستقلة تأسست عام 2012، بهدف ترسيخ قيم التواصل والحوار والديمقراطية بين أبناء منطقة الشرق، والمساهمة في بناء مستقبل مستقر سياسياً ومزدهر اقتصادياً، عبر تنمية الوعي السياسي وتبادل الخبرات، حسب ما يعرف نفسه.

ودفع التغيير السياسي الذي حدث في ماليزيا عام 2018، وأجندة الإصلاح التي تتبناها الحكومة، بـ"الشرق" إلى تدشين منصة له في ماليزيا، "كبوابة" على منطقة شرق آسيا.

وانتقل الشرق الذي يعقد مؤتمره لأول مرة في كوالالمبور بعد 4 سنوات من اتخاذه تركيا موقعاً له، من كونه منصة للحوار في الشرق الأوسط إلى شبكة تواصل عالمية معنية بالشرق وآسيا وإفريقيا حسب منظمين.