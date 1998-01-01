وزيرة الصحة تصدر تعليماتها بعلاج الحجاج المصريين في بيت لحم

رام الله / سما /

أصدرت وزيرة الصحة مي الكيله تعليماتها بعلاج الحجاج المصريين القادمين إلى كنسية المهد في بيت لحم، لمناسبة عيد الفصح المجيد.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "تعرضت حاجتين مصريتين لوعكة صحية، تم على إثرها نقلهما إلى مستشفى بيت جالا الحكومي".

وأضافت "تعرضت الحاجه الأولى لأزمة في الجهاز التنفسي وظهور مياه على الرئة، بينما تعرضت الأخرى لجلطة قلبية، حيث ستقوم الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي بإجراء عملية قسطرة عاجلة لها وتدخل بالشبكات إن لزم الأمر".

وشددت وزيرة الصحة على العلاقات التاريخية والأخوية مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية.