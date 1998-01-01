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الرئيس يهنئ نظيره الكزخي بعيد وحدة الشعب

الأربعاء 01 مايو 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ نظيره الكزخي بعيد وحدة الشعب


رام الله / سما /

 هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  رئيس جمهورية كازخستان قاسم جومرت توكاييف بعيد وحدة الشعب الكزخي.

وتقدم الرئيس من نظيره الكزخي وحكومة وشعب كازخستان بأحر التهاني بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته بأن تعود بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب عن تقديره الكبير لمواقف كازخستان الأخوية الداعمة لنضال شعبنا من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، قائلا: "نعتز بعلاقات الأخوة والتضامن التي تجمع شعبينا والتي ستظل محل اهتمامنا وسعينا الدائم لتوطيدها وتعزيز سبل التعاون المشترك بيننا لما فيه خير ومصلحة بلدينا وشعبينا".

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