  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شركة الكهرباء بغزة تصدر تنويه هام لاهالي رفح وشمال غزة

الأربعاء 01 مايو 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة الكهرباء بغزة تصدر تنويه هام لاهالي رفح وشمال غزة


غزة / سما/

قالت شركة توزيع الكهرباء في غزة،  اليوم الاربعاء،  إن شركة الكهرباء الاسرائيلية ستفصل خطي رفح وشمال غزة (البحر) يوم غد الخميس لأعمال الصيانة.

وأكدت الشركة في بيان صحفي، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية أبلغتهم بفصل خط رقم 9 الإسرائيلي المغذي لمحافظة رفح غدا الخميس الموافق 2/5/2019، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وأشارت الشركة إلى أن الشركة الإسرائيلية ستفصل خط البحر المغذي لمحافظة الشمال يوم الأربعاء القادم الموافق 5/5/2019، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وذلك لزوم أعمال صيانة داخل الخط الأخضر".

الأكثر قراءة اليوم

غزة: وفاة شاب متاثرا بجراحه بعد اقدامه على حرق نفسه قبل عدة ايام

"كان": لهذه الاسباب.. تخوفات في "اسرائيل" من حركة الجهاد الاسلامي بغزة

هكذا عاقبت البحرين "الأجنبية العارية" في شوارعها

دعوات إسرائيلية لتوسيع غزة جنوبا نحو سيناء

يديعوت تعلق حول تفاهمات التهدئة وتوتر الاوضاع في غزة!

مصر والسعودية لن تستطيعا فرض صفقة القرن على الفلسطينيين

إسرائيل أرسلت لحماس رسالة بشأن الجنود الأسرى وهذا ما جاء فيها ..

الأخبار الرئيسية

محمد بن سلمان يوجه لطاقمه بعدم “ترتيب” أيّ لقاءات مع “أردنيين وفِلسطينيين حاليا

سلمان

جيروزاليم بوست تزعم : بن سلمان عرض 10 مليارات دولار على عباس للموافقة على صفقة القرن

المالية: صرف الرواتب غدًا كاملة للشهداء و الأسرى وبهذه النسبة للموظفين ..

المنظومة الامنية الاسرائيلية : منطقة صناعية على حدود غزة وتشغيل الاف العمال

مزاعم إسرائيلية : هذا ما تخطط له حركة الجهاد الاسلامي بغزة ..