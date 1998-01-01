"القدس المفتوحة" تكرم طلبتها المتفوقين في عدد من الفروع

جنين / سما /

احتفلت جامعة القدس المفتوحة بتكريم طلبتها المتفوقين في فروعها بطولكرم وجنين ودورا ويطا.

وأوضحت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنه نظمت حفلاً تكريمياً للطلبة المتفوقين في فرع طولكرم، تحت رعاية رئيس الجامعة يونس عمرو، وبحضور مدير الفرع سلامة سالم، ورئيس قسم شؤون الطلبة سامي كنعان.

كما نظم فرع جامعة القدس المفتوحة في جنين، حفل تكريم للطلبة المتفوقين، وتخريج طلبة الدبلومات المهنية، في قاعة المركز الشبابي الكوري.

وقال مدير فرع جنين عماد نزال: "احتفالنا بتكريم المتفوقين لهو خير دليل على أن جامعة القدس المفتوحة ستبقى منارة علم يهتدي بنورها الطلاب، وستبقى الحريصة على تلمس احتياجات طلبتها، وتأتي هذه المناسبة كخير دليل على اهتمام الجامعة بطلبتها وأبنائها".

وقالت الطالبة خديجة كميل في كلمة المتفوقين، "لا شيء يعدل فرحة النجاح ولا أجمل ولا أروع من النجاح المزين بالتفوق والتميز، ونهدي تميزنا وتفوقنا إلى من هم أكرم منا جميعاً.. إلى شهدائنا الأبرار الذين عطروا تراب الوطن الغالي بدمائهم الطاهرة، وإلى الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الذين سطروا بثباتهم وتضحياتهم سطور العز والإباء".

وتخلل الحفل فقرات فنية قدمتها فرقة "الأضواء" للمواهب الشابة، وقدمت جامعة القدس المفتوحة درعاً تكريمية لهيئة الأعمال الخيرية لدعمها الحفل.

كما نظم فرعا جامعة القدس المفتوحة في يطا ودورا، حفلاً لتكريم الطلبة المتفوقين.