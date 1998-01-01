بلدية خان يونس تشرع بإنشاء حديقة جديدة غرب المدينة

خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بإنشاء حديقة جديدة في المنطقة الإدارية بشارع أحمد ياسين "البحر سابقا" غرب المدينة بالقرب من دوار جامعة الأقصى وذلك في إطار مساعيها المبذولة لتعزيز خدماتها المقدمة لشرائح المجتمع المختلفة ولفتح مساحات جديدة للمواطنين للتنعم بموسم الصيف وتوفير ساحات لعب آمنة للأطفال.

وذكر رئيس البلدية م. علاء الدين البطة أن الحديقة جاري إنشاؤها على مساحة (4500) متر مربع وبتمويل مشترك من مؤسسة (UNDP) وبلدية خان يونس بتكلفة (30) ألف دولار تقريباً ، مبيناً أن البلدية قامت بتوفير المعدات وبعض الإحتياجات الضرورية للمساعدة في إنجاز المشروع بالشكل المطلوب لا سيما مع دخول فصل الصيف.

وأشار م. البطة إلى أن إنشاء الحديقة يأتي ضمن خطط البلدية لجملة من المشاريع الهامة التي تنفذها لدعم شرائح المجتمع واحتياجات السكان والرامية إلى إضفاء المظهر الجمالي على عدد من شوارع المدينة الرئيسية وتوفير أماكن للترفيه بعيداً عن الازدحام المروري والضوضاء الناتجة عن الكثافة السكانية.

وأضاف بأن مشروع انشاء الحديقة الجديدة سيتم الإنتهاء منه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة والذي يشمل إنجاز أعمال التسوية المناسبة وأعمال إنشاء ممرات ومظلات ومقاعد انتظار للجلوس وبعض الألعاب الخفيفة وكشافات للإنارة موفرة للطاقة، إلى جانب زراعة بعض الأشجار والزهور في الحديقة.

وشدد م. البطة أن طواقم البلدية المختصة تعمل وبشكل مستمر لتطوير بعض الحدائق التي يقصدها المواطنين سواء كانت تقع في وسط المدينة أو الجهة الغربية منها، من خلال تنفيذ أعمال صيانة لبعض الحدائق وتمديد شبكات مياه جديدة للمساعدة في ري المزروعات والأشجار، وإعادة تشكيل الأشجار والأعشاب.