تعلم لغة الجسد لتكون أكثر جاذبية لدى الجنس الآخر

وكالات / سما /

كلنا نعرف اللغة اللفظية بين البشر، كما نعرف لغة الإيماءات واللغة الجسدية التي تعد شيئًا مهمًا تنم عن شخصية الفرد وقد تجذب الآخرين إليه، وخاصة الجنس الآخر.

ورصدت صحيفة “تايمز أوف إنديا” بعض التصرفات والإيماءات التي تجعل الفرد أكثر جاذبية لدى الجنس الآخر وهي:

– التواصل بالعين

أحد أهم العوامل التي تساهم في تشكيل اتصال فوري مع شخص ما، فالنظر لعيني الطرف الآخر يزيد من جاذبيتك وينقل إليه رسالة بأنك مهتم به.

ويقول خبراء العلاقات إن التواصل بالعين لا يعني التحديق المطول الذي قد يؤدي لشعور الطرف الآخر بعدم الارتياح.

– مناداة الطرف الآخر باسمه

لاشك أنك عندما تنادي الطرف الآخر باسمه تجذب انتباهه بسرعة، خاصة إذا ابتسمت بدفء وهو ما يساعد على تكوين رابط قوي معه.

– وضعية الذراعين

حرك يديك قليلًا بدلًا من إبقاء ذراعيك متقاطعين، لأنها تعد إشارة تعني أنك مستمتع بحديثك مع الطرف الآخر بشدة.

– الإنصات الجيد

امتنع عن مقاطعة الطرف الآخر واستمع بعناية لما يقول، وتفاعل مع كلماته بصورة إيجابية.

– لا تعبث بهاتفك ولا تشغل يديك خلال التحدث.

لا تعبث بهاتفك أو أي شيء وتجنب شغل يديك بأي شيء خلال الحديث مع الطرف الآخر، لأن ذلك يعني أنك لست مهتمًا لما يقوله ويجعلك أقل جاذبية في نظره.