المجمع الاسلامي بطلا لذهاب دوري الطاولة

غزة / سما /

انفرد المجمع الإسلامي بصدارة دوري الدرجة الممتازة لكرة الطاولة, عقب انتصاره على فلسطين (3-0), ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة ذهاب المسابقة.

وحسم المجمع الصدارة لمصلحته برصيد 22 نقطة, وبات رصيد فلسطين 20 نقطة في المركز الثالث, بفارق الأشواط خلف شباب خانيونس.

وفي باقي المباريات, فاز شباب خانيونس على خدمات خانيونس (3-0), وبنفس النتيجة تفوق خدمات المغازي على اليرموك, وانتصر شباب البريج على الأقصى (3-1), وبنفس النتيجة حسم خدمات البريج موقعة الصداقة, بينما حقق شباب كندا فوزا مثيرا على غزة الرياضي (3-2).