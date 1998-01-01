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حسام : دولة الاحتلال اعتقلت مئات الألاف من العمال الفلسطينيين

الأربعاء 01 مايو 2019 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أكدت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" بمناسبة يوم العمال العالمي بأن دولة الاحتلال اعتقلت مئات الآلاف من العمال الفلسطينيين منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 مشيرة إلي أن أكثر من نصف الأسرى القابعين حاليا في سجون الاحتلال هم من شريحة العمال الذين كان لهم مساهمة بارزة وفعالة في معركة التحرر الوطني والنضال ضد الاحتلال .

وأوضح أسامة الوحيدي مدير الإعلام والناطق باسم الجمعية بأن الاحتلال سعى دائما الي استهداف العمال الفلسطينيين بشكل ممنهج من خلال ملاحقتهم ومحاربتهم في كسب قوت يومهم عبر سياسة الاعتقال والابتزاز التي تمارسها ضدهم أثناء تنقلهم عبر حواجزها ومعابرها المنتشرة علي مداخل وبوابات المدن الفلسطينية ، مردفا بان المعابر والحواجز تحولت إلي مصائد للاعتقال ومحطات لتعذيب واذلال العمال الفلسطينيين .

وأكد الوحيدي على أن اعتقال العمال الفلسطينيين والاعتداء عليهم وملاحقتهم يعد انتهاكا للمواثيق والمعاهدات الدولية ولأدنى معايير حقوق الإنسان كما انه يعتبر تعديا على حق العامل في الحياة الكريمة والحصول على فرصة عمل آمنة الأمر الذي يؤدي إلى رفع نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني و حدوث الكثير من المآسي الإنسانية والمعاناة نتيجة هذه الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى إذلال العامل والتنكيل به وإهانته وقمعه باستخدام كافة الوسائل  .

#جمعية حسام

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