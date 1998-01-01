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وزير شؤون القدس يطلع السفير الأردني على تطورات الأوضاع في القدس

الأربعاء 01 مايو 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أطلع وزير شؤون القدس فادي الهدمي سفير المملكة الاردنية الهاشمية محمد ابو ونديعلى تطورات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة بشكل عام واعتداءات الاحتلال المتواصلة على القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية وخصوصا اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الاقصى المبارك.

 وأشاد الهدمي خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه في ضاحية الرام بالجهود الأردنية الحثيثة والمتواصلة في دعم وحماية مدينة القدس والتصدي لإجراءات الاحتلال الهادفة لتهويدها، مُشدداً على أن الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، تسهم في حماية هذه المقدسات من الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين ومخططاتهم العنصرية.

من جانبه أكد ابو وندي، دعم الأردن المتواصل للشعب والقضية الفلسطينية على الصعد كافة وفي مختلف المجالات، مشيراً إلى الجهود الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمساعي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 67 والحفاظ على الوضع القائم للمقدسات الاسلامية والمسيحية من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.

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