عريقات: عمال فلسطين ركيزة ثابتة من ركائز النضال

رام الله / سما /

هنأ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم عمال فلسطين والعالم.

واعرب عن تقديره لدور عمال فلسطين في كل أماكن تواجدهم وجهودهم لبناء دولتهم والمساهمة في مسيرة التنمية والتقدم، مؤكداً أن الطبقة العاملة الفلسطينية ركيزة وطيدة من ركائز النضال الوطني للشعب، واحتلت مكانتها في مقدمة صفوف الشعب في حركتنا الوطنية المعاصرة.

وطالب عريقات "بمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ممارساتها وخرقها للإتفاقات الدولية وحقوق الإنسان، وتدميرها المتعمد لفرص نمو الإقتصاد الوطني والسطو على الموارد الطبيعية، وفرض الهيمنة على الأسواق ومنافذ الاستيراد والتصدير.

واشار إلى أن تلك الانتهاكات الإسرائيلية قادت إلى انتشار البطالة على أوسع نطاق وخاصة بين الشباب والخريجين، وارتفاع معدلات الفقر واستغلال الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة للعمل في المستوطنات غير الشرعية، وفي المهن الصعبة ومنخفضة الأجر داخل إسرائيل، هذا عدا عن ما يعانيه العمال في أكثر من بلد من بلدان اللجوء من تمييز وحرمان من حق العمل والتملك.

وأكد أن حل جميع هذه القضايا يكمن في إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على أرضها وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194.

وختم قائلاً "نحن نحتفل بهذه المناسبة، نذكر بكل وفاء وتقدير شهداء فلسطين من العمال المخلصين الذين وهبوا هذا الوطن حياتهم قرباناً لحريته واستقلاله".