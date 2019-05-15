"شؤون اللاجئين" واللجان الشعبية تدعوان للمشاركة الواسعة في فعاليات النكبة

رام الله / سما /

دعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية في محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة الواسعة في إحياء فعاليات الذكرى 71 للنكبة.

جاء ذلك في ختام اجتماع موسع عقدته الدائرة اليوم في مقرها بمدينة رام الله بحضور اللجان الشعبية وفعاليات المخيمات في المحافظات الشمالية تحت شعار "من رماد النكبة الى تجسيد العودة فلنسقط المؤامرات".

وتناول الاجتماع الذي ترأسه مدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون الاستعدادات وبرامج الفعاليات في المحافظات الشمالية والمخيمات وآليات تنفيذها بما يضمن إيصال رسالة شعبنا الموحدة في تمسكه بحقه العادل في العودة الى دياره ورفض كافة الحلول التي تقفز عن حقوقه المشروعة وفي المقدمة منها صفقة القرن.

واكد المجتمعون أهمية عملية التحشيد والتعبئة لضمان اوسع مشاركة في فعاليات النكبة وعلى رأسها الفعالية المركزية في مدينة رام الله بتاريخ 15/5/2019 .

وشددوا على أن الذكرى 71 للنكبة تأتي هذا العام في ظل إجراءات الاحتلال التهويدية للقدس الشريف وفي ظل الحالة السياسية الراهنة والقرارات الاميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة مع ذكرى النكبة وتقليص المساهمات للاونروا ومحاولة تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة.

وجدد المجتمعون تمسكهم بالثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة.

وطالبوا بضرورة الاستنفار خلال الايام القادمة والعمل المستمر للجان المخيمات والمحافظات كل في محافظته للوصول الى اوسع مشاركة من معظم فئات شعبنا بكل ألوانه وانتماءاته السياسية والفكرية والعمرية والثقافية.

وأكدوا ضرورة التنسيق والعمل المتواصل مع المؤسسات الاعلامية وحثها على أخذ دورها المهم في إبراز النكبة وتداعياتها وحجم المعاناة والالم الذي لحق بشعبنا وما زال، بالوطن والشتات نتيجة الهجرة القسرية.

وأشاروا إلى ضرورة ان يتضمن البرنامج فعاليات تعزز المقاومة الشعبية في معظم المحافظات وتوحيد الشعارات التي تؤكد على العودة والحقوق الوطنية في العودة وتقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

وحضر اللقاء مدير عام المخيمات ياسر أبو كشك، ومدير مخيمات الوسط محمد عليان، ومدير مخيمات الشمال نسرين ذوقان، ومدير مخيمات القدس نانسي الهندي، ورئيس المكتب التنفيذي محمود مبارك، وأعضاء المكتب، ورؤساء وأعضاء وممثلون عن لجان المخيمات واللاجئين في الضفة الغربية.