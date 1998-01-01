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فتح تحذر من اطلاق حزب جديد في الخليل

الأربعاء 01 مايو 2019 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تحذر من اطلاق حزب جديد في الخليل


رام الله / سما /

حذرت حركة فتح اقليم وسط الخليل، المواطنين من اطلاق حزب جديد بهدف بسط سيادة الاحتلال على الاراضي الفلسطينية، محذرة المواطنين من التعاطي مع هذا الحزب الذي ستتم محاسبة منظميه والمشاركين فيه.


واضافت فتح في بيان صحفي، "في ظل الهجمة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وقيادته في مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية وممارسة كافة الضغوطات على قيادتنا الشرعية من أجل تمرير ما تسمى بصفقة القرن المشبوهه والمرفوضة شعبيا ووطنيا والعمل ايضا على تسويق بعض الافكار والمشاريع التي تهدف الى تصفية قضيتنا تطل علينا مجموعة من الخارجين عن الصف الوطني يسعون لاعادة تفعيل دور روابط القرى من خلال تأسيس تجمع جديد تحت مسمى "حزب سياسي" يهدف الى القضاء على مشروعنا الوطني وحلم اقامة الدولة الفلسطينة والتي تتساوق مع اهداف الاحتلال للتهرب من استحقاقات شعبنا الفلسطيني في البقاء والصمود على ارضه ووطنه".


وتابع البيان "لقد دعت هذه الفئة المشبوهه لعقد اجتماع في احدى المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، يوم غد الأربعاء لإنشاء حزب سياسي جديد انطلاقا من الخليل للعمل في المناطق الفلسطينية التي تنوي سلطات الاحتلال ضمها لإسرائيل و مهمته تسهيل ضم هذه المناطق و الترويج لها بوعودات الرخاء الاقتصادي فيها".


واضاف البيان "اننا نعتبر كل من يسوق لهذه الافكار المسمومة او يشارك في هذه الإجتماعات سيتحمل نتائج مشاركته وستم محاسبته وطنيا وعشائريا، ونوجه رسالة واضحة لهذه الفئة انه اذا ما أقدمت على خطوتها المشبوهه والخطيرة سيكون ردنا قاس ولن نتهاون مع من يفكر بضرب مشروعنا الوطني واقامة دولتنا الفلسطينية".
وطالبت الشعب بعدم التعاطي والتعامل مع هذه الجهات الخارجة عن الصف الوطني.

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