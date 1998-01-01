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عشراوي: دعوة موغريني لإسرائيل لتنفيذ الاتفاقيات رسالة إلى لأمريكا ردا على خطتها التصفوية

الأربعاء 01 مايو 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، دعوة الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فديريكا موغريني لإسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والمالية الموقعة مع الفلسطينيين، رسالة سياسية للولايات المتحدة ردا على خطتها التصفوية.

وقالت عشراوي لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الاوروبي يعكس بذلك موقفا مهما برفضه المشروع الاقتصادي بمعزل عن الحل السياسي وسياسة واشنطن القائمة على الابتزاز المالي.

وفيما يتعلق بدعوة روسيا لتشكيل وفد أممي لحل الصراع في الشرق الأوسط، أكدت عشراوي أنها ستصبح دعوة هامة في حال ترجمت عمليا كخطة للسلام تستند إلى مبادرة السيد الرئيس التي طرحها في مجلس الأمن الدولي لتفويت الفرصة على الولايات المتحدة بما تطرحه ضمن صفقة القرن.

#حنان عشراوي

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