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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الخميس"

الأربعاء 01 مايو 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الخميس"


غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة الأربعاء، عن كشف السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، الخميس.

وأفادت الداخلية، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من حافلة الجوازات المصرية + الحافلتان: الأولى والثانية من كشف (4/24).

وطالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمعرفة الأسماء..من هنا

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