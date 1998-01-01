زيدان يُطالب ريال مدريد بالتعاقد مع ميندي

وكالات / سما /

تفكر إدارة ريال مدريد الإسباني في الوقت الحالي في كيفية تدعيم صفوف المرينجي بلاعبين جدد بعد انتهاء موسم الريال بشكل رسمي.

العديد من المراكز يحتاج ريال مدريد لتدعيمها في الصيف، ومركز الظهير الأيسر يعد من المراكز التي بحاجة حقًا للتدعيم.

كارثة مركز الظهير الأيسر

شهد مركز الظهير الأيسر هذا الموسم بالتحديد كوارث بمعنى الكلمة في ظل غياب البرازيلي مارسيلو عن مستواه المعهود في الكثير من المباريات، مما جعل إدارة الريال تفكر في تدعيم هذا المركز بالصيف.

وفي إطار ذلك، كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الحالي قد طلب بالاسم التعاقد مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر ليون الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة أن العديد من الأسماء في مركز الظهير الأيسر تم ترشيحها للانتقال للريال مثل “أليكس جيرمالدو، ودافيد ألابا، وجونيور فريبو”، ولكن ميندي هو اللاعب الذي بحاجة إليه زيدان، وطلب التعاقد معه.

ويقدم فيرلاند ميندي مستويات طيبة مع ليون هذا الموسم، حيث شارك حتى الآن في 39 مباراة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وصنع مثلهم.

وأكملت الصحيفة أن عقد فيرلاند ميندي ابن 23 عامًا سينتهي مع فريقه ليون صيف عام 2023، لذلك فالحل الوحيد أمام ريال مدريد للتعاقد معه هو التفاوض مع النادي الفرنسي.

وأوضحت “ماركا” بأن يقدّر سعر الشاب الفرنسي فيرلاند ميندي بحوالي 40 مليون يورو، وريال مدريد ليس الفريق الوحيد المهتم بالتعاقد معه، فهناك أيضًا إشبيلية الإسباني، ونابولي الإيطالي.

انتقال فيرلاند ميندي لفريق ريال مدريد، يعني رحيل الشاب ريجيلون على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرة، وأكدت الصحيفة أن بالرغم من أداء مارسيلو السيئ هذا الموسم، إلا أن زيدان مازال مؤمنًا بقدراته، لذلك سيبقى بجانب ميندي.

الجدير بالذكر أن برشلونة كان يرغب في الصيف الماضي بالتعاقد مع فيرلاند ميندي، ليكون بديلاً للوكاس دين.