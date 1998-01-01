غرينبلات: عدم الاعتراف بإسرائيل وشرعيتها معاداة للسامية

القدس المحتلة / سما /

اعتبر جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن عدم الاعتراف بإسرائيل وبشرعيتها وبالشعب اليهودي وحقهم في الوجود يمثل معاداة للسامية.

وشدد خلال مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستواصل محاربة معاداة السامية بلا هوادة، مشيرا إلى التزامها الكامل بمكافحة معاداة السامية بجميع أشكالها.

وأشار إلى أنه تم مؤخرًا تعيين مبعوث خاص لدى الإدارة الأميركية لرصد معاداة السامية والعمل على مكافحتها. وقال "يجب ألا نقبل أبدًا الروايات التي تدعي أن إسرائيل ليس لها الحق في الوجود". مشيرًا إلى أن أمريكا ستبقى تدعم في كل وقت سواء وجود إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.