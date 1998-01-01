  1. الرئيسية
  2. موضة

لإطلالة أنيقة ومظهر جذاب.. عليك الاهتمام بهذه الأمور

الأربعاء 01 مايو 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لإطلالة أنيقة ومظهر جذاب.. عليك الاهتمام بهذه الأمور


وكالات / سما /

تعد الأناقة والجاذبية من أكثر الأمور الهامة التي يتعين على كل رجل الاهتمام بها حتى يكون ذا إطلالة مميزة ومظهر رائع.

وحتى ينجح الرجل في التمتع بإطلالة أنيقة وجذابة لا بد من الاعتناء بـ5 أشياء هامة تؤثر بشكل كبير في مظهره.

إطلالة أنيقة للرجال 

تعد رابطات العنق من أكثر الأشياء التي تعكس أناقة الرجل، لذلك لا بد من أن تحتوي خزانة كل رجل على عدد كاف منها بألوان مختلفة حتى تتناسب مع ملابسه عند الحاجة لارتدائها.

كما تعتبر القمصان التي يرتديها الرجل من القطع الأساسية التي يؤثر شكلها في مظهره، حيث أنها لا بد أن تتناسب مع طبيعة جسمه سواء الأكتاف أو الأكمام أو العنق، فضلا عن ضرورة اختيار الألوان التي تتناسب مع ملابسه الأخرى.

قواعد للحصول على إطلالة جذابة

وعندما يكون الرجل في حاجة لارتداء الجاكيت، فلابد أن يراعي اتساقه مع جسمه، وأن يمنحه مظهرا أنيقا عند ارتدائه، ومن أكثر الأمور التي لابد من الانتباه لها عند ارتداء الجاميت هي مناسبته للمكان الذي يتوجه له.

وحتى يكون مظهرك أكثر جاذبية عند ارتداء الجاكيت يجب مراعاة إبراز الساعة من المعصم، مع ضرورة أن تكون نهاية الجاكيت أسفل الحوض.

وللحصول على مزيد من الأناقة على مظهرك العام، يفضل ارتداء ساعة جلدية ذات ماركة معروفة حتى تمنحك جاذبية إضافية.

ويعتبر الحذاء من القطع الهامة التي يكون لها تأثير كبير في إطلالتك، حيث أنه لاد أن يكون مريحا ونظيفا مع ضرورة أن يتناسب مع نوعية الملابس التي ترتديها سواء كانت كلاسيكية أو كاجوال.

 
#الأناقة

الأكثر قراءة اليوم

أسماء الحجاج للعام 2019

واللا: حماس قدمت مطالب لإسرائيل و تل ابيب طلبت من الحركة التالي ..

غزة: وفاة شاب متاثرا بجراحه بعد اقدامه على حرق نفسه قبل عدة ايام

"كان": لهذه الاسباب.. تخوفات في "اسرائيل" من حركة الجهاد الاسلامي بغزة

يديعوت تعلق حول تفاهمات التهدئة وتوتر الاوضاع في غزة!

جيش الاحتلال يتلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية بغزة

ترامب يستجيب لطلب السيسي بشان "الاخوان المسلمين"

الأخبار الرئيسية

المالية: صرف الرواتب غدًا كاملة للشهداء و الأسرى وبهذه النسبة للموظفين ..

المنظومة الامنية الاسرائيلية : منطقة صناعية على حدود غزة وتشغيل الاف العمال

مزاعم إسرائيلية : هذا ما تخطط له حركة الجهاد الاسلامي بغزة ..

دعوات إسرائيلية لتوسيع غزة جنوبا نحو سيناء

اسرى

إسرائيل أرسلت لحماس رسالة بشأن الجنود الأسرى وهذا ما جاء فيها ..