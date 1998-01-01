لإطلالة أنيقة ومظهر جذاب.. عليك الاهتمام بهذه الأمور

وكالات / سما /

تعد الأناقة والجاذبية من أكثر الأمور الهامة التي يتعين على كل رجل الاهتمام بها حتى يكون ذا إطلالة مميزة ومظهر رائع.

وحتى ينجح الرجل في التمتع بإطلالة أنيقة وجذابة لا بد من الاعتناء بـ5 أشياء هامة تؤثر بشكل كبير في مظهره.

إطلالة أنيقة للرجال

تعد رابطات العنق من أكثر الأشياء التي تعكس أناقة الرجل، لذلك لا بد من أن تحتوي خزانة كل رجل على عدد كاف منها بألوان مختلفة حتى تتناسب مع ملابسه عند الحاجة لارتدائها.

كما تعتبر القمصان التي يرتديها الرجل من القطع الأساسية التي يؤثر شكلها في مظهره، حيث أنها لا بد أن تتناسب مع طبيعة جسمه سواء الأكتاف أو الأكمام أو العنق، فضلا عن ضرورة اختيار الألوان التي تتناسب مع ملابسه الأخرى.

قواعد للحصول على إطلالة جذابة

وعندما يكون الرجل في حاجة لارتداء الجاكيت، فلابد أن يراعي اتساقه مع جسمه، وأن يمنحه مظهرا أنيقا عند ارتدائه، ومن أكثر الأمور التي لابد من الانتباه لها عند ارتداء الجاميت هي مناسبته للمكان الذي يتوجه له.

وحتى يكون مظهرك أكثر جاذبية عند ارتداء الجاكيت يجب مراعاة إبراز الساعة من المعصم، مع ضرورة أن تكون نهاية الجاكيت أسفل الحوض.

وللحصول على مزيد من الأناقة على مظهرك العام، يفضل ارتداء ساعة جلدية ذات ماركة معروفة حتى تمنحك جاذبية إضافية.

ويعتبر الحذاء من القطع الهامة التي يكون لها تأثير كبير في إطلالتك، حيث أنه لاد أن يكون مريحا ونظيفا مع ضرورة أن يتناسب مع نوعية الملابس التي ترتديها سواء كانت كلاسيكية أو كاجوال.