ميريام فارس ممنوعة من دخول الكويت !

وكالات / سما /

نشر الصحفي ​الكويتي نايف شمري ، خبر منع الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​، من دخول الكويت لإحياء حفلها، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي،

وعلّق قائلاً :"بذل متعهد حفل ميريام فارس بالكويت المنتج المتميز أحمد الخالدي قصارى جهوده للقدوم بميريام لتحيي حفلها المقرر له الجمعة بالكويت، لكنه انصدم بالواقع المرير حيث تفاجأ بوجود منع عليها بدخول الكويت، لذلك استقر على إقامة الحفل بعبد السلام الزايد وسلطان العماني فقط".

وقالت ميريام فارس إنها ألغت حفل الكويت " بعدما عجز المتعهد عن الوفاء بشروط العقد "، فاعتذرت عن إحياء الحفل.

من جهة أخرى، تردد أن منع ميريام فارس من دخول الكويت جاء نتيجة رقصها الجريء والمبالغ فيه في حفلها الأخير.