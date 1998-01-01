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البابا فرنسيس يطالب الحلاقين بتجنب "إغراء مهنتهم"

الأربعاء 01 مايو 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البابا فرنسيس يطالب الحلاقين بتجنب "إغراء مهنتهم"


وكالات / سما /

لطالما حذر البابا فرنسيس من الترويج للشائعات بين الأصدقاء والجيران، لكنه وجهها هذه المرة لأولئك الذين يترددون على "معابد الكلام الرخيص الحديثة"، ويقصد صالونات الشعر، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

فقد دعا البابا فرنسيس، الاثنين، الحلاقين ومصففي الشعر وأخصائيي التجميل، ذكورا وإناثا، إلى الامتناع عن بث الشائعات.

وطالب بابا الكنيسة الكاثوليكية الحلاقين بالالتزام بالأخلاق أثناء ممارسة مهنتهم والتعامل مع الزبائن بلطف وكياسة، وأن يذكروا الكلمة الطيبة والمشجعة.

جاء ذلك خلال قداس ضم نحو 230 حلاقا ومصفف شعر وأخصائي تجميل، أثناء قيامهم بزيارة الفاتيكان.

وأوضح البابا بالقول "من أجل تجنب الوقوع في إغراء الشائعات المرتبطة بمهنتكم".

يشار إلى أن صالونات الحلاقة تغلق أبوابها أيام الاثنين من كل أسبوع في إيطاليا وبعض دول العالم.

وبعرف عن الحلاقين بأنهم يتحدثون كثيرا، وتتسم أحاديث كثيرين منهم بالمبالغة، بينما يروج البعض منهم للشائعات، وهو أمر أصبح معروفا لدى فئات المجتمع ككل.

وإلى جانب مصففي الشعر والحلاقين، فإن سائقي سيارات الأجرة هم من بين من يروج للشائعات في كثير من الدول.

#البابا فرنسيس #الحلاقين

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