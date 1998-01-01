  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

هكذا عاقبت البحرين "الأجنبية العارية" في شوارعها

الأربعاء 01 مايو 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا عاقبت البحرين "الأجنبية العارية" في شوارعها


وكالات

أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم الصادر بحق سيدة أجنبية في العقد الرابع من عمرها، أدينت بالحبس سنتين، بعد سيرها في طريق عام عارية واعتدائها على الشرطة وتعاطي المخدرات.

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية امس الثلاثاء، إنه تم حبس صديق المرأة أيضا وهو بحريني، سنة وتغريمه ألف دينار (3,300 دولار).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر الماضي، مقطع فيديو لسيدة أجنبية تسير عارية تماما في شارع عام في وضح النهار.

وقال الشرطي المجني عليه إنه نزل من الدورية بعد سماعه صراخ رجل، ليشاهد المتهمة عارية تماما وتسير في منتصف الشارع، متسببة باختناق مروري.

من جهته، أوضح صديق المتهمة، أنها تعمل مديرة بأحد المنتجعات السياحية، وفي يوم الواقعة حضرت إليه واحتسيا المشروبات الكحولية، ثم عادت معه لمنزله وتعاطيا الحشيش ومارسا الجنس، ودخلت الحمام، لكنها خرجت منه عارية تماما وهي تنطق بلغة غير مفهومة.

الأكثر قراءة اليوم

أسماء الحجاج للعام 2019

واللا: حماس قدمت مطالب لإسرائيل و تل ابيب طلبت من الحركة التالي ..

المقاومة تمهل الاحتلال أياماً لتنفيذ التفاهمات ولهذا تم تأجيل زيارة العمادي لغزة ..

غزة: وفاة شاب متاثرا بجراحه بعد اقدامه على حرق نفسه قبل عدة ايام

"كان": لهذه الاسباب.. تخوفات في "اسرائيل" من حركة الجهاد الاسلامي بغزة

يديعوت تعلق حول تفاهمات التهدئة وتوتر الاوضاع في غزة!

جيش الاحتلال يتلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية بغزة

الأخبار الرئيسية

المنظومة الامنية الاسرائيلية : منطقة صناعية على حدود غزة وتشغيل الاف العمال

مزاعم إسرائيلية : هذا ما تخطط له حركة الجهاد الاسلامي بغزة ..

دعوات إسرائيلية لتوسيع غزة جنوبا نحو سيناء

اسرى

إسرائيل أرسلت لحماس رسالة بشأن الجنود الأسرى وهذا ما جاء فيها ..

جيش الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدية في مختلف أنحاء اسرائيل