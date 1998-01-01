هكذا عاقبت البحرين "الأجنبية العارية" في شوارعها

وكالات

أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم الصادر بحق سيدة أجنبية في العقد الرابع من عمرها، أدينت بالحبس سنتين، بعد سيرها في طريق عام عارية واعتدائها على الشرطة وتعاطي المخدرات.

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية امس الثلاثاء، إنه تم حبس صديق المرأة أيضا وهو بحريني، سنة وتغريمه ألف دينار (3,300 دولار).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر الماضي، مقطع فيديو لسيدة أجنبية تسير عارية تماما في شارع عام في وضح النهار.

وقال الشرطي المجني عليه إنه نزل من الدورية بعد سماعه صراخ رجل، ليشاهد المتهمة عارية تماما وتسير في منتصف الشارع، متسببة باختناق مروري.

من جهته، أوضح صديق المتهمة، أنها تعمل مديرة بأحد المنتجعات السياحية، وفي يوم الواقعة حضرت إليه واحتسيا المشروبات الكحولية، ثم عادت معه لمنزله وتعاطيا الحشيش ومارسا الجنس، ودخلت الحمام، لكنها خرجت منه عارية تماما وهي تنطق بلغة غير مفهومة.