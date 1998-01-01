لا تلبس حذاء واحدا كل يوم

وكالات / سما /
حذّر الدكتور توماس شنايدر من لبس حذاء واحد كل يوم وعدم تغييره، حيث يتسبب ذلك في التحميل على الأربطة والعظام والعضلات من جانب واحد فقط، الأمر الذي يضر بصحة القدمين.
لذا ينصح جراح العظام الألماني بتغيير الحذاء بانتظام، مع مراعاة لبس أحذية ذات كعوب مختلفة للتحميل على القدمين بشكل متغير، ومن ثم تقوية بنيتها.
كما أكد شنايدر أهمية أن يكون مقاس الحذاء مناسبا، أي ليس ضيقا ولا واسعا، وذلك لتجنب حدوث مشاكل صحية خطيرة، مثل آلام الأعصاب المستمرة أو انحراف الأصابع أو تشوهات.
ويمكن الاستدلال على أن مقاس الحذاء مناسب، من خلال وجود مسافة تُقدّر بعرض أصبع الإبهام، أمام أصابع القدمين داخل الحذاء.