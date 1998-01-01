لا تلبس حذاء واحدا كل يوم

وكالات / سما /

حذّر الدكتور توماس شنايدر من لبس حذاء واحد كل يوم وعدم تغييره، حيث يتسبب ذلك في التحميل على الأربطة والعظام والعضلات‬ ‫من جانب واحد فقط، الأمر الذي يضر بصحة القدمين. ‬

‫لذا ينصح جراح العظام الألماني بتغيير الحذاء بانتظام، مع مراعاة لبس‬ ‫أحذية ذات كعوب مختلفة للتحميل على القدمين بشكل متغير، ومن ثم تقوية‬ ‫بنيتها.‬

‫كما أكد شنايدر أهمية أن يكون مقاس الحذاء مناسبا، أي ليس ضيقا ولا‬ ‫واسعا، وذلك لتجنب حدوث مشاكل صحية خطيرة، مثل آلام الأعصاب المستمرة أو‬ ‫انحراف الأصابع أو تشوهات. ‬

‫ويمكن الاستدلال على أن مقاس الحذاء مناسب، من خلال وجود مسافة تُقدّر بعرض‬ أصبع الإبهام، أمام أصابع القدمين داخل الحذاء. ‬