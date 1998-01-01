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قطيعة تامة بين طواقم مفاوضات الليكود و"يسرائيل بيتنو"

الأربعاء 01 مايو 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطيعة تامة بين طواقم مفاوضات الليكود و"يسرائيل بيتنو"


القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة "كان" الاسرائيلية ان هناك قطيعة تامة هذه الأيام بين طواقم المفاوضات الائتلافية من الليكود وحزب "يسرائيل بيتنو" وذكرت ان الجانبين انقطعا عن التواصل بعد أسبوع من الاجتماع بين الجانبين، وعلى ما يبدو فانه لن يكون اجتماع في الأفق القريب.
وذكرت القناة الرسمية بانه حتى لا يوجد اتصالات هاتفية بين رؤساء طواقم المفاوضات، ولا يوجد اتصالات هاتفية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان.
وأيضا بخصوص حزب "كولانو" برئاسة موشيه كحالون، لم تبدأ المفاوضات الائتلافية بعد، وحتى ان "كولانو" لم يرتب حتى اليوم طاقم للمفاوضات، ولم تبدأ أي محادثات مع الليكود.
وذكرت القناة ان مسؤولين في الليكود قالوا انه على ما يبدو فان المفاوضات ستستمر حتى الأسبوع الأخير من التمديد الذي سيمنح لنتنياهو، وحتى ممكن ان تصل الى اليوم الأخير من هذه المدة.
إضافة لذلك، قالت القناة ان نتنياهو يجري اجتماعات غير رسمية مع بعض قادة الأحزاب ، حيث اجتمع اليوم مع رئيس حزب "شاس" المتدين ارييه درعي.
وذكر مصدر لتلفزيون كان ان نتنياهو مصر على تشريع قانون "الحصانة"، وقال ان القانون "هو معركة حياة بالنسبة لنتنياهو ولن يتنازل عنه".

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