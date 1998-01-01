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وضع الهواتف في جيوب السراويل يؤثر على خصوبة الرجال

الأربعاء 01 مايو 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وضع الهواتف في جيوب السراويل يؤثر على خصوبة الرجال


وكالات / سما /

أجرت مجموعة من الباحثين في اليابان دراسة للكشف عن تأثير الهواتف الذكية المتصلة بشبكات "الواي فاي" في خصوبة الرجال وخطورتها على صحتهم الإنجابية.

تأثير شبكات الواي فاي في خصوبة الرجال

وأوضحت الدراسة أن الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من شبكات "الواي فاي" يكون لها تأثير ضار في خصوبة الرجال، حيث إنها تتسبب في خفض نسبة الحيوانات المنوية لديهم.

وأشارت الدراسة إلى أن وضع الهواتف في جيوب السراويل يزيد من خطورة تأثيرها في الخصوبة لدى الرجال بما قد يؤدي إلى العقم.

خطورة وضع الهواتف في جيوب السراويل

وحصل الباحثون على عينات من السائل المنوي من عدد من الرجال وتم تقسيمها لثلاث مجموعات إحداها لم يتم تعريضها للموجات الكهرومغناطيسية، وأخرى يتم تعريضها بنسبة قليلة، والمجموعة الثالثة يتم تعريضها لجرعات مألوفة تعادل الجرعة التي تؤثر في الجسم عند وضع الهاتف في السروال.

وتبين من نتائج الدراسة أن العينة التي كانت في موضع قريب من الموجات الكهرومغناطيسية ارتفعت نسبة موت الحيوانات المنوية بها فضلاً عن قلة حركتها مقارنة بالعينات الأخرى، بينما كانت حركة الحيوانات المنوية عالية في العينة التي لم يتم تعريضها لهذه الموجات كما أن معدل موت الحيوانات المنوية بها كان قليلاً.

يأتي ذلك وسط توقعات منظمة الصحة العالمية بأن يكون العقم لدى الرجال والنساء هو من بين أخطر ثلاثة أمراض انتشاراً في العالم القرن الحادي والعشرين بعد السرطان وأمراض القلب.

#الهواتف #الخصوبة #الرجال

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