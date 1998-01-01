مزاعم إسرائيلية : هذا ما تخطط له حركة الجهاد الاسلامي بغزة ..

القدس المحتلة / سما /

زعمت قناة ريشت كان العبرية، الليلة الماضية، أن حركة الجهاد الإسلامي تخطط لإطلاق صواريخ تجاه تل أبيب خلال الفترة القليلة المقبلة وهو ما استدعى نشر بطاريات القبة الحديدية من جديد في جميع أنحاء إسرائيل.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل تمتلك معلومات استخباراتية حول نية الجهاد الإسلامي إطلاق الصواريخ خلال احتفالات "استقلال إسرائيل"/ النكبة الفلسطينية، وخلال مسابقة الأغنية الأوروبية "يورو فيجن" التي تستضيفها تل أبيب قريبًا.

وكان الجيش الإسرائيلي اتهم صباح أمس الثلاثاء، الحركة بالوقوف خلف إطلاق صاروخ قبالة سواحل اسدود.

ونفت الحركة تلك الاتهامات الموجهة لها واعتبرت أنها تأتي في إطار حملة تحريض كبيرة تتعرض لها من قبل الاحتلال لاستهدافها.