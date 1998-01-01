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هواوي تطلق حملة رمضان بين الماضي والحاضر

الأربعاء 01 مايو 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تطلق حملة رمضان بين الماضي والحاضر


وكالات / سما /

أطلقت هواوي مع اقتراب حلول شهر رمضان حملة تسلط من خلالها الضوء على ما بين الماضي والحاضر، وكيف كانت الناس تتحرى الهلال في زمن خلت منه التكنولوجيا المعاصرة، وكثرت فيه الطرق التقليدية التي تعكس إنجازات تلك الحقبة. وتتابع الحملة لتقارن تلك العصور بعصرنا هذا الذي يوفر التقنيات الحديثة والمتطورة؛ ما جعل عملية رؤية الهلال أكثر سهولةً.

ومن خلال هذه المبادرة تسعى هواوي إلى إحياء تقاليد تحري الهلال في تلك الأزمنة وتذكير أجيال العصر الحديث، حيث تدور قصة الفيديو حول ثلاثة أطفال أرادوا معرفة موعد بدء شهر رمضان، فلجوا إلى جدهم لإيجاد الإجابة، وطلب منهم الجد اتباع الأساليب القديمة والصعود إلى أعلى مبنى في الحي لرؤية الهلال، وهناك تمكنوا من رؤيته وأعلنوا عن بداية شهر رمضان.

وتستمر عروض رمضان من هواوي من 25 أبريل إلى 6 مايو، ويتوافر الهاتف HUAWEI P30 Pro في الإمارات بسعر 3399 درهماً مع سماعات Buds Lite مجانًا، كما يتوافر هاتفHUAWEI P30 في الإمارات بسعر 2599 درهماً مع سماعات Buds Lite مجانًا.

ويبدأ عرض خدمة هواوي في رمضان من 21 من مايو [17 من رمضان] إلى 4 من يونيو [30 من رمضان].

تبدأ تكلفة استبدال الشاشة المعطوبة من 149 درهماً.

تبدأ تكلفة استبدال الغطاء الخلفي المعطوب ابتداءً من 49 درهماً.

#هواوي #رمضان

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