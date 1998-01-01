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اصابة صياد برصاص الاحتلال واعتقال آخرين في بحر غزة

الأربعاء 01 مايو 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة صياد برصاص الاحتلال واعتقال آخرين في بحر غزة


غزة / سما /

أصيب صباح اليوم الأربعاء، صياد واعتقل آخران من قبل جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن زواق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة ومضخات المياه صوب قارب الصياد صالح محمد أبو ريالة في بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة على بعد 3 أميال، وصادرت مركبه، بعد إصابة الصياد محمد بشير أبو ريالة بعيار مطاطي في الظهر، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى اعتقال الصيادين خالد أبو ريالة وحازم صالح أبو ريالة.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل شبه يومي اعتقال الصيادين عقب إطلاق الرصاص عليهم ومصادرة مراكبهم في بحر غزة.

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