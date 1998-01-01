  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المنظومة الامنية الاسرائيلية توصي بانشاء منطقة صناعية على حدود غزة وتشغيل الاف العمال

الأربعاء 01 مايو 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنظومة الامنية الاسرائيلية توصي بانشاء منطقة صناعية على حدود غزة وتشغيل الاف العمال


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، أن المنظومة الامنية الإسرائيلية أوصت بإنشاء منطقة صناعية مشتركة يعمل فيها 5 آلاف عامل فلسطيني من سكان قطاع غزة، في منطقة معبر كارني المهجور شرق غزة قبالة كيبوتس ناحل عوز.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه المنطقة الصناعية ستكون مشابهة لتلك التي كانت تعمل في الماضي عند معبر بيت حانون "إيرز"، وتم إغلاقها بعد الانسحاب من غزة.

وبحسب الصحيفة، فإنه نظرًا لاعتبارات أمنية طلبت "مؤسسة الدفاع" أنه في حال تقرر إعادة فتح المنطقة الصناعية أن تكون في كارني وليس إيرز. وكان معبر كارني يستخدم كمعبر رئيسي لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، وتم إغلاقه عام 2011 لاعتبارات أمنية.

ووفقا للصحيفة، فإن منسق الأنشطة الحكومية وقيادة الجيش عملوا في هذا الشأن خلال العام الماضي، وقاموا بزيارة ميدانية لفحص الجوانب الأمنية، وتم عرض خطط هندسية وأمنية مفصّلة، بحيث تكون تلك المنطقة المحددة داخل المناطق الإسرائيلية، ويقتصر الدخول من قطاع غزة إلى المنطقة الصناعية فقط.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة القضية رسميًا خلال محادثات جرت في إسرائيل، وأنها قد تكون جزء من المفاوضات والترتيبات الجارية مع حماس، رغم أن المستوى السياسي لم يوافق بعد على الخطة، إلا أنها طرحت في الاتصالات مع مصر، ويجري استثمار الجهود الأخيرة من أجل الحصول على تمويل دولي لإنشاء تلك المنطقة.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إنه وبمجرد منح الضوء الأخضر من المستوى السياسي، فإنه لن تكون هناك مشكلة في إنشاء المنطقة، التي يتوقع إنشاؤها في غضون خمس سنوات، مشيرةً إلى أن المشروع سيكون مهمًا للترتيبات الجارية، وأن بناء تلك المنطقة لن يكون مشروطًا بحل قضية الأسرى والمفقودين.

وأشارت إلى أن هناك إجماعًا كاملًا بين الأجهزة الأمنية المختلفة حول المنطقة الصناعية، وذلك على عكس الخلاف بين الجيش ومنسق الأنشطة الحكومية من جهة، والشاباك ومجلس الأمن القومي من جهة أخرى. مشيرةً إلى أن الشاباك يعارض السماح لـ 5 آلاف عامل من غزة بالعمل في إسرائيل وأن ذلك سيزيد من تهديد الهجمات، وسيمكّن من جمع معلومات استخبارية، وسيسهّل تحويل الأموال من غزة إلى الضفة الغربية، كما أن هذه الخطوة ستعزز مكانة حماس.

الأكثر قراءة اليوم

أسماء الحجاج للعام 2019

واللا: حماس قدمت مطالب لإسرائيل و تل ابيب طلبت من الحركة التالي ..

المقاومة تمهل الاحتلال أياماً لتنفيذ التفاهمات ولهذا تم تأجيل زيارة العمادي لغزة ..

غزة: وفاة شاب متاثرا بجراحه بعد اقدامه على حرق نفسه قبل عدة ايام

"كان": لهذه الاسباب.. تخوفات في "اسرائيل" من حركة الجهاد الاسلامي بغزة

يديعوت تعلق حول تفاهمات التهدئة وتوتر الاوضاع في غزة!

جيش الاحتلال يتلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية بغزة

الأخبار الرئيسية

دعوات إسرائيلية لتوسيع غزة جنوبا نحو سيناء

اسرى

إسرائيل أرسلت لحماس رسالة بشأن الجنود الأسرى وهذا ما جاء فيها ..

جيش الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدية في مختلف أنحاء اسرائيل

الضفة

ميلشطاين: تزامن الأزمة الاقتصادية و"صفقة القرن" سيفجر الضفة وإسرائيل تقف أمام خيارين!

سرايا القدس

"كان": لهذه الاسباب.. تخوفات في "اسرائيل" من حركة الجهاد الاسلامي بغزة