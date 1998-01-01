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وفد من اتحاد غرب آسيا يزور فلسطين

الأربعاء 01 مايو 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من اتحاد غرب آسيا يزور فلسطين


رام الله / سما /

وصل وفد من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الاثنين، إلى فلسطين، بهدف تفقد المنشآت المخصصة التي ستقام عليها النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا تحت 18 عاماً لكرة القدم، والتي ستستضيفها فلسطين خلال الفترة من 23 إلى 30 آب 2019 بمشاركة 6 منتخبات، هي: الأردن، البحرين، الإمارات، قطر، العراق، وفلسطين المُضيفة.

وعقد الوفد المكون من عروبة الحسيني مديرة الشؤون الإدارية باتحاد غرب آسيا وبانه البيطار مديرة التسويق في الاتحاد، اجتماعاً تنسيقياً مع امين عام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يوسف لافي بحضور فراس أبو هلال المدير التنفيذي بالاتحاد وعدد من كوادر اتحاد كرة القدم، حيث تم الاتفاق على العديد من القضايا.

واشادت عروبة الحسيني بجاهزية المنشآت الرياضية وأماكن الإقامة وتعاون الاتحاد الفلسطيني في سبيل انجاح هذه البطولة، وقالت: نحن جئنا إلى فلسطين من أجل التحضير لبطولة غرب آسيا للشباب، حيث تفقدنا أماكن الإقامة وستاد الشهيد فيصل الحسيني الذي ستقام عليه مباريات البطولة، كما تفقدنا ملعبي ماجد اسعد والبيرة الجديدة اللذين ستقام عليهما تدريبات المنتخبات المشاركة.

واشارت الحسيني إلى انه تم في الاجتماع بحث الالتزامات المترتبة على اتحاد غرب آسيا والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم باعتباره المُضيف في الجوانب المالية والإدارية ونظام البطولة وجدول المباريات إضافة إلى الجانب الإعلامي والتسويقي.

وأكدت الحسيني ان اتحاد غرب آسيا يهدف من خلال هذه البطولة إلى نشر اللعبة في المنطقة، منوهة إلى أنه سيتم عقد اجتماع من أجل بحث إمكانية بث المباريات عبر فضائية فلسطين الرياضة، وكذلك خدمة البث المباشر بالتعاون مع شركة (mycujoo).

وختمت الحسيني حديثها بتوجيه الشكر إلى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعلى رأسه اللواء جبريل الرجوب على حسن التعاون، وتمنت النجاح للبطولة التي ستنظم في شهر آب القادم.

#اتحاد غرب آسيا

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