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هلال القدس يتعادل مع الجيش السوري في كأس الاتحاد الاسيوي

الأربعاء 01 مايو 2019 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هلال القدس يتعادل مع الجيش السوري في كأس الاتحاد الاسيوي


جدة / سما /

تعادل فريق نادي هلال القدس مع فريق الجيش السوري بدون اهداف في مباراة الاياب من المجموعة الاولى من كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم والتي اقيمت على ملعب الملك عبدالله" الجوهرة المشعة" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

ورفع هلال القدس بهذه النتيجة رصيده إلى نقطتين من تعادلين، فيما رفع الجيش رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف الوحدات الأردني، الذي تصدر بالفوز على النجمة اللبناني 2-صفر برصيد 10 نقاط.

وحضر المباراة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب الذي وصل الى مدينة جدة يوم الاثنين ليطلع عن كثب على استعدادات نادي الهلال لخوض مبارياته في جدة ، وهنأ الرجوب نادي الهلال والجماهير الفلسطينية على هذا الاداء المشرف لنادي هلال القدس امام فريق كبير كالجيش السوري متمنيا التوفيق لممثل فلسطين خلال المباريات القادمة.

وكان فريق الجيش يأمل بتحقيق الفوز للقفز لصدارة المجموعة والدخول بقوة على حسابات التأهل، لكنه اصطدم بصلابة دفاعات الهلال، الذي وقف نداً قوياً لهجماته، بل وأتيحت له بعض الفرص خلال فترات المباراة لتسجيل هدف يخطف به الفوز الأول بمشاركته الحالية بالبطولة.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 14 أيار المقبل، حيث يلتقي الوحدات مع هلال القدس في عمان، ويستضيف الجيش فريق النجمة اللبناني في العاصمة البحرينية المنامة، حيث يكفي الوحدات الفوز لضمان الصدارة، فيما سيكون أمام الجيش تحقيق الفوز للبحث عن المركز الثاني.

كما ستقام المباراتان المؤجلتان في المجموعة الأسبوع المقبل، حيث يلتقي هلال القدس مع النجمة في جدة يومي الثالث والسادس من أيار.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وقضى الوحدات الأردني على آمال النجمة اللبناني بعدما أسقطه 2-صفر في معقله ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.

وكانت مهمة النجمة صعبة في بلوغ الدور الثاني اذ كان يتوجب عليه الفوز في مبارياته ضد الوحدات واثنتين ضد هلال القدس الفلسطيني وورابعة الجيش السوري.

وعرف الفريق الضيف كيف يقتنص الانتصار وبالتالي النقاط الثلاث بعدما تحكم باللقاء وافتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر بهاء فيصل بعدما حول الكرة برأسه الى الشباك اثر ركلة ركنية (5)، ثم ضغط الفريق النبيذي وسيطر على المجريات وسدد قائد الفريق علي حمام كرة قوية ارتدت من العارضة (8)، بينما كان الخطر الأردني يأتي عبر المرتدات السريعة، وأنقذ مدافع النجمة فريقه من الهدف الثاني عندما ابعد تسديدة حمزة الدردور من على خط المرمى (40).

وتواصل الامر عينه في الشوط الثاني، اذ واصل النجمة ضغطه والوحدات مرتداته، وتمكن صالح راتب من تعزيز تقدم الفريق الأردني اثر تسديدة من مشارف منطقة الجزاء اسكنها الى يمين حارس النجمة علي السبع (67).

ورفع الوحدات رصيده الى عشر نقاط من خمس مباريات، فيما بقي النجمة متذيلا المجموعة من دون رصيد بعد تلقيه ثلاث خسارات متتالية.

#كأس الاتحاد الاسيوي #هلال القدس

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