المدرب الجديد للأقصى في دوري الأولى

غزة / سما /

كشف نادي الأقصى الصاعد حديثا لدوري الأولى, عن مدربه الجديد, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة.

وأكد بهاء مطر رئيس نادي الأقصى, أن هاني المصدر سيكون المدير الفني الجديد للفريق, لضمان الظهور معه في موسم 2019-2020.

وشدد مطر على أهمية التعاقد مع المصدر, مبينا أنه إضافة جيدة للنادي, كونه من المدربين الشبان المميزين في القطاع.

يشار إلى أن الأقصى احتل صدارة دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" في الموسم الأخير برصيد 39 نقطة, بفارق نقطتين أمام ملاحقه أهلي النصيرات, ما جعله يصعد للأولى.