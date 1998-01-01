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المدرب الجديد للأقصى في دوري الأولى

الأربعاء 01 مايو 2019 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المدرب الجديد للأقصى في دوري الأولى


غزة / سما /

كشف نادي الأقصى الصاعد حديثا لدوري الأولى, عن مدربه الجديد, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة.

وأكد بهاء مطر رئيس نادي الأقصى, أن هاني المصدر سيكون المدير الفني الجديد للفريق, لضمان الظهور معه في موسم 2019-2020.

وشدد مطر على أهمية التعاقد مع المصدر, مبينا أنه إضافة جيدة للنادي, كونه من المدربين الشبان المميزين في القطاع.

يشار إلى أن الأقصى احتل صدارة دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" في الموسم الأخير برصيد 39 نقطة, بفارق نقطتين أمام ملاحقه أهلي النصيرات, ما جعله يصعد للأولى.

#هاني المصدر

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