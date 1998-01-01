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انطلاق بطولة قرية برير الرمضانية

الأربعاء 01 مايو 2019 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق بطولة قرية برير الرمضانية


غزة / سما /

افتتحت جمعية "قرية برير" البطولة الرمضانية الثالثة للعائلات, على ملعب نادي شباب جباليا المعشب صناعيا شمال القطاع.

وشهدت منافسات اليوم الافتتاحي للبطولة, حضور حشد من كبار ومخاتير ووجهاء وأهل البلدة، إذ جرت 3 مباريات قوية.

وتغلب في اللقاء الأول, فريق عائلة عفانة على نظيره أبو زايدة (4-0), سجلها أحمد حرب عفانة "هاتريك"، وفارس عماد عفانة.

وفي اللقاء الثاني, حسم فريق عائلة العطل مواجهته مع ظاهر (2-1), حيث أحرز هدفي الأول محمود علي العطل, بينما سجل هدف الثاني محمد رأفت ظاهر.

أما اللقاء الثالث, فشهد انتصارا كبيرا لفريق عائلة الخطيب على أبو الفحم (4-1),

#قرية برير #بطولة

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