3 أسباب تجعل ليفربول قادراً على الإطاحة ببرشلونة

وكالات / سما /

يلتقي ليفربول برشلونة في كامب نو ليلة الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. الريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب قوة أوروبية لا يمكن اعتبارهم أقل من المرشحين لتحقيق اللقب، والذي خسروه العام الماضي ضد ريال مدريد في نهائي كييف.

برشلونة من ناحية آخرى ، مر بموسم سهل إلى حد ما، حيث حسموا الليجا بسهولة أمام منافسيه ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، اللذان كانا أقل من التوقعات هذا الموسم. والتحدي الحقيقي الوحيد الذي واجهه برشلونة في دوري أبطال أوروبا كان ضد مانشستر يونايتد ، لكن ليونيل ميسي قال كلمته.

وعلى الرغم من كوني محايدًا، يجب على المرء أن يعترف بأن ليفربول، وبرشلونة، هما أفضل فريقين في أوروبا هذا الموسم ، وهذا ما يجعل هذه المواجهة مثيرة للغاية.

هنا ، نلقي نظرة على ثلاثة أسباب تجعل ليفربول قادرًا على الإطاحة ببرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

3. برشلونة غير مقنع:

في كلتا المباراتين ضد مانشستر يونايتد ، كان من الواضح أن برشلونة ليس جيداً في كل خطوطه. إذ واجهوا مشاكل دفاعية خطيرة بتواجد كليمنت لينجليت الذي لم يكن في أفضل حالاته على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وكان تظهر عيوبه باستمرار ضد الخصوم. فيما جيرارد بيكيه كان ثابت المستوى، لكنه تقدم في العمر حقاً، ولم يخضع إلى اختباره حقيقي بالفعل. كما ارتكب خط وسط برشلونة عديد الهفوات هذا الموسم.

من ناحية آخرى ، من المحتمل أن يكون ليفربول ممتازًا في جميع الخطوط ، مع واحد من أفضل المدافعين في العالم حالياً ، وأفضل ظهيرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخط وسط هادئ، بضمانات عالية، وخط هجومي ثلاثي ناري.

تبقى القوة التي لا يمكن الاستهانة بها في برشلونة، والعامل الفارق هو ليونيل ميسي. إذا نجح ليفربول في الحد من خطورته، فلديهم فرصة جيدة للتغلب على برشلونة.

2. تطور ليفربول ومستواه الرائع في 24 شهراً الماضية:

من الإنصاف القول أنه على الرغم من عدم الفوز بأي شيء تحت قيادة كلوب، لعب ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فريق ريال مدريد في الموسم الماضي ، ويتحدى مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي. كان ليفربول أحد أكثر الفرق روعة في أوروبا على مدار الـ 24 شهرًا الماضية.

يواصل فريق الريدز الموسم بثقة في أعلى مستوى على الإطلاق ، ويمكن أن ينهي الموسم بثنائية الدوري الممتاز، ودوري الأبطال. برشلونة لن يكون اختبارهم الصعب الأول هذا الموسم أوروبياً بل خاضوا تحديات قوية في طريقهم للمربع الذهبي ضد نابولي، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ.

إذا نجح ليفربول في اللعب في أفضل حالاته دون أي ضغوط ، فقد يبدو برشلونة ضعيفًا أمام فريق الميرسيسايد.

1. فيرجيل فان دايك:

النجم الهولندي كان ظاهرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتقديم العديد من العروض المذهلة، مكنته في النهاية من تحقيق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

فان دايك يملك رقم مدهش هذا الموسم، حيث لم يتعرض لأي مرواغة، وهو ما يؤكد أن ليونيل ميسي ورفاقه عليهم اللعب بشكل أفضل مما فعلوا ضد المان يونايتد لفك شيفرة دفاع ليفربول بقيادة الصخرة الهولندية.

إلى جانب تأمين دفاع الشياطين الحمر، فان دايك شكل تهديدًا أيضا للخصوم في المنطقة المعاكسة من الملعب ، خاصة في الكراث الثابتة ، حيث وقع هذا الموسم 3 أهداف في الدوري الإنجليزي، وهدفين في دوري أبطال أوروبا.