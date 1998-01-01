مانشستر يونايتد يريد أوبلاك لمحو كوارث دي خيا

وكالات / سما /

فجرت وسائل الإعلام العالمية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أشارت إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر جدياً بالتعاقد مع السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقالت شبكة “ESPN” العالمية، أن مانشستر يونايتد يعلم أن يان أوبلاك قد توصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد لتجديد عقده ولكن الشياطين الحمر سوف يعملون على فسخ التعاقد بينهما.

وذكرت الشبكة العالمية، أن مانشستر يونايتد لن يمانع من دفع مبلغ فسخ العقد بين يان أوبلاك وأتلتيكو مدريد والتي تبلغ قميته 120 مليون جنية استرليني.

وشهدت الأيام الأخيرة تراجع كبير في مستوى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد، حيث كلفت أخطاءه خسارة العديد من النقاط.

ولعب يان أوبلاك 204 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد في جميع البطولات نجح بالخروج من 115 مباراة منهم بشباك نظيفة دون تلقي أى هدف بينما استقبلت شباكه 132 هدفاً.