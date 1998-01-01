دي بيك يعادل إنجاز رونالدو ومبابي

وكالات / سما /

أصبح لاعب الوسط الهولندي فان دي بيك عاشر لاعب يبلغ من السن 22 عاماً أو أقل يسجل هدفاً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح فان دي بيك أهداف نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي ، في المباراة التي تجمع توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع أياكس أمستردام ، ضمن ذهاب هذا الدور ، على أرضية ملعب ويمبلي.

وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا هدفاً في نصف نهائي البطولة وهم في هذا السن كل من :

الهولندي مارك أوفرمارس.

الإسباني فيرناندو مورينتيس.

الفرنسي نيكولاس أنيلكا.

الفرنسي تيري هنري

البرتغالي كريستيانو رونالدو

الإنجليزي واين روني.

الإسباني ساؤول نيجويز

الفرنسي كيليان مبابي.

الإسباني ماركو أسينسيو.

الهولندي فان دي بيك.