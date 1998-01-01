كلوب : ميسي هو الرقم واحد تاريخياً ونفتقد كوتينيو كثيراً

وكالات / سما /

انهال المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بالمديح على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني قبل المواجهة التي ستجمع بينهما غداً على ملعب كامب نو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير في المؤتمر الصحفي الخاص قبل مباراة ليفربول المنتظرة ضد برشلونة غداً الأربعاء ذهاب نصف نهائي في دوري أبطال أوروبا، حيث تحدث عن العديد من الأشياء التي تخص المباراة غداً.

وعن قائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي تحدث كلوب قائلاً:” من بين جميع اللاعبين الذي شاهدتهم في حياتي، أود أن أقول أن ليونيل ميسي هو الرقم واحد، والدي كان يقول بيليه ولكني كنت صغيراً جداً على مشاهدته”.

وعلق كلوب على مواجهة كوتينيو لفريقه القديم ليفربول قائلاً:” نحن نفتقد كوتينيو كثيراً، نعم لأنه لاعب من طراز عالمي، لا أعلم إذا كان سيلعب غداً أم لا”.

وأكمل كلوب حديثه قائلاً:” نحن هنا لتقديم الأفضل، نريد التعامل مع مستوى الحدث نستهدف الوصول إلى المباراة النهائية”.

ويحل ليفربول الإنجليزي ضيفاً على برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الغد الأربعاء القادم على ملعب الكامب نو.