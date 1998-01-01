فيديو.. توتنهام يستسلم أمام سحر آياكس ويسقط على ملعبه

وكالات / سما /

حقق فريق آياكس أمستردام الهولندي فوزاً مهماً خارج ملعبه على حساب توتنهام الإنجليزي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السبيرز الجديد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقدم آياكس مباراة رائعة استحق عليها هذا الفوز المهم الذي يقرب الفريق من الوصول للحلم والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة بدأت بشكل سريع جداً، حيث دخل الفريقين الأجواء برسعة بدوو مقدمات وكانت المفاجأة هى تفوق كامل من الضيوف آياكس داخل أرض الملعب على حساب أصحاب الأرض توتنهام.

وبث آياكس أمستردام السحر داخل ملعب توتنهام هوتسبير الجديد، حيث قدم لاعبيه المتعة الكبيرة باللمحات الفنية الرائعة والتمريرات الساحرة التي وقف عندها لاعبي توتنهام مكتوفي الأيدي يشاهدون تألق فريق آياكس.

وفي الدقيقة 15 من عمر المباراة والشوط الأول، قدم لاعبو آياكس واحدة من أفضل الجمل والهجمات انتهت بتسجيل الهدف الأول في شباك توتنهام.​

وسجل آياكس الهدف الأول بعد جملة رائعة بين لاعبيه والعديد من التمريرات انتهت عند المغربي حكيم زياش الذي أرسلها بينيه للهولندي فان دي بيك، الأخير الذي أنفرد بالحارس الفرنسي هوجو لوريس مسجلاً الهدف الأول لصالح نادي العاصمة الهولندية.

وتواصلت المصائب على فريق توتنهام بعد اهتزاز شباكهم بهدف مبكر، بإصابة المدافع البلجيكي المخضرم يان فيرتونخين وخروجه من الملعب.

وتعرض يان فيرتونخين لإصابة مروعه بعد اصطدامه هوائياً مع أونانا حارس مرمى آياكس أمستردام، الأمر الذي جعله ينزف الكثير من الدماء ليتم استبداله بالفرنسي موسى سيسوكو.

وقبل نهاية الشوط الأول دخل توتنهام أجواء المباراة تدريجياً من أجل تعويض الهدف الذي دخل مرماه ولكن الوقت لم يساعده في الشوط الأول، لتنتهي الفترة الأولى بتقدم آياكس بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني دخل توتنهام ضاغطاً بشكل أكبر من أجل تعويض الهدف ولكنه واجه تنظيم كبير من لاعبي وسط ودفاع آياكس أمستردام، فريق العاصمة الهولندي الذي تراجع نسبياً في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 76 ومن هجمة مرتدة نموذجية من جانب لاعبي آياكس وقف الحظ أمام البرازيلي ديفيد نيرس الذي اصطدمت تسديدته من داخل المنطقة بالعارضة.

وفشلت جميع محاولات لاعبي توتنهام في الشوط الثاني أمام تألق وصمود لاعبي آياكس، لينتهي اللقاء بفوز مهم للأخير بنتيجة هدف نظيف.

ويستقبل آياكس أمستردام نظيره توتنهام على ملعب يوهان كرويف أرينا “أمستردام أرينا” سابقاً في مباراة الإياب يوم الأربعاء من الأسبوع القادم الموافق الثامن من مايو.