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إسرائيل أرسلت لحماس رسالة بشأن الجنود الأسرى وهذا ما جاء فيها ..

الأربعاء 01 مايو 2019 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل أرسلت لحماس رسالة بشأن الجنود الأسرى وهذا ما جاء فيها ..


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل أرسلت رسالة الى حركة حماس بغزة، بشأن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها بواسطة مصر.

وقال الموقع العبري، إن الرسالة الإسرائيلية، جاءت في أعقاب إرسال حماس قائمة مطالبها بشأن تفاهمات التهدئة الأخيرة بواسطة المخابرات مصرية.

وأضاف الموقع العبري، أن الرسالة الإسرائيلية، أعدها "يرون بلوم" منسق ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، بمكتب رئيس الوزراء. 

وبحسب الموقع العبري، أبلغت إسرائيل حماس بأنه "لن يكون هناك أي تحسين عميق لأوضاع غزة، بدون الإفراج عن الجنود هدار جولدين، وأرون شاؤول، والمواطنين ابراهام منغستو وهشام السيد".

ونقل الموقع العبري، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إسرائيل ترجح أن تنجح كل من مصر وقطر والأمم المتحدة في التوصل الى تهدئة مع حماس بقطاع غزة.

وأشار الموقع العبري، الى أن حماس إلتزمت بالشروط الإسرائيلية، وحافظت على حالة من الهدوء خلال فترة الانتخابات والأعياد، خصوصا على المناطق الحدودية بقطاع غزة.

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