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قناة عبرية: رئيس الموساد هو من يقود تحسين العلاقات مع الإمارات

الأربعاء 01 مايو 2019 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: رئيس الموساد هو من يقود تحسين العلاقات مع الإمارات


القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير إسرائيلي أن جهاز الموساد، هو الجهة الإسرائيلية التي نسّقت مع المسؤولين الإماراتيين، تفاصيل مشاركة الوفد الرسمي الإسرائيلي في معرض "إكسبو الدولي 2020"، المقرر إقامته في دبي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، بأن رئيس الموساد، يوسي كوهين، هو من عمل على ترتيب وصول الوفد الإسرائيلي إلى دبي، عبر اتصالات مباشرة أجراها مؤخرا مع مسؤولين في الإمارات.

ولفتت المراسلة السياسية لـ"كان"، غيلي كوهين، إلى أن رئيس الموساد بحث أدق التفاصيل وكافة الترتيبات مع الجانب الإماراتي، بما في ذلك الأمور التقنية التي تتعلق بوصول البعثة الإسرائيلية ومكان إقامتها في دبي بالإضافة إلى إجراءات تأمينها.

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد أعلنت رسميًا مشاركتها في "إكسبو 2020" في دبي، ما اعتبره رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعبيرًا عن "المكانة الصاعدة لإسرائيل في العالم والمنطقة".

وقالت الخارجية الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن "المعرض هو ملتقى للناس من جميع أنحاء العالم ويستفيدون من مواهبهم للتعامل مع التحديات المشتركة لتطوير المجتمع، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الهامة".

وعلّق نتنياهو، على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" قائلا: "أبارك مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو الدولي في دبي؛ هذا تعبير آخر على المكانة الإسرائيلية الصاعدة في العالم والمنطقة".

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